Tomás Calvo Buezas, en la presentación de sus libros en la Sala Verdugo. Hoy

Tomás Calvo Buezas apela en Plasencia a «buscar los símbolos que nos hermanen con Hispanoamérica»

El antropólogo presentó una trilogía centrada en la inmigración, el racismo, los cambios de valores entre España y América y la realidad social de Cuba

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El antropólogo y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Calvo Buezas, Medalla de Extremadura, presentó en Plasencia su última trilogía dedicada a la inmigración, el racismo, la xenofobia, los cambios de valores en América y España, y la situación de Cuba. Durante su intervención, apeló a «buscar los símbolos que nos hermanen con Hispanoamérica», entre ellos la lengua, la religión y el mestizaje.

El acto, organizado por la Asociación Cultural Pedro de Trejo, estuvo presidido por Juan Carlos López, y contó con la participación de diversas personalidades del ámbito académico y religioso. El presidente honorario de la asociación, Francisco Valverde, recordó cómo conoció a Calvo Buezas en un congreso celebrado en Atenas, en el que el antropólogo participó con una ponencia sobre Discapacidad y derechos humanos.

El cronista Juan Pedro Recio destacó la trayectoria académica y profesional del profesor, así como sus vínculos familiares con Plasencia. Por su parte, el periodista y académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Félix Pinero, analizó los resultados de las encuestas sobre los cambios de valores en España y América incluidas en las obras del autor, además de su visión sobre Cuba.

También intervino el sacerdote Felipe García, consiliario de la Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo, quien abordó el estado actual de la religiosidad juvenil a partir de los estudios de Calvo Buezas, subrayando los cambios sociales y la creciente desacralización.

El acto contó con la presencia del obispo emérito de Albacete, y anterior de Coria-Cáceres, monseñor Cipriano Benavente Mateos, actualmente administrador apostólico de la diócesis placentina en sede vacante.

