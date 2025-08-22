The Jig Kickers, Dervish y Bewis de la Rosa cierran el Festival Internacional Folk de Plasencia

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19 Comenta Compartir

La tercera y última jornada del Festival Internacional Folk de Plasencia se celebra este sábado con un cartel que promete una clausura vibrante. A las 21.30 horas, los pacenses The Jig Kickers abrirán la noche con su enérgica propuesta de música folk irlandesa, escocesa y bretona. A las 23.00 horas, será el turno de Dervish, una de las formaciones más emblemáticas de la tradición musical irlandesa, cuyo sonido auténtico y festivo garantiza un viaje a la esencia celta. El broche final lo pondrá a las 0.30 horas Bewis de la Rosa, rapera rural con una de las voces más singulares del panorama actual.