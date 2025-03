'Thank you for the music', el tributo a Abba que llega al Palacio de Congresos

REDACCIÓN PLASENCIA. Domingo, 16 de enero 2022, 08:30

El Palacio de Congresos acoge el próximo 21, a las 20 horas, 'Thank you for the music', un tributo a Abba, el cuarteto sueco que comenzó con una aplastante victoria en el festival de Eurovisión en el 1974 y que se convirtió en pocos años en un fenómeno global, encadenando un éxito tras otro. Mamma mia, Money, o Take a chance on me serán algunas de las canciones que se escucharán en el palacio.