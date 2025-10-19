Los taxis pueden acceder sin restricciones a la Plaza Mayor los fines de semana

El concejal de Movilidad y Transportes de Plasencia, David Dóniga, ha aclarado que los taxis pueden acceder sin restricciones a la Plaza Mayor, incluso ... los festivos y fines de semana, cuando se aplican las limitaciones de tráfico en el centro histórico. Dóniga respondió así a las quejas de algunos profesionales que aseguran tener dificultades para trabajar en la zona.

Durante una rueda de prensa, explicó que las restricciones no afectan a los vehículos autorizados, como taxis, servicios de emergencia y residentes con garaje. «Los taxistas no tienen ningún problema en acceder libremente por cualquiera de las vías de acceso a la Plaza Mayor», señaló, recordando que la medida «no pretende eliminar el servicio sino regular el tráfico en el centro». Negó además que el Ayuntamiento haya excluido al sector del taxi de la toma de decisiones y afirmó que el Consistorio mantiene su disposición al diálogo.

El edil avanzó que desde el Ayuntamiento se sigue trabajando en un nuevo sistema de control de accesos con cámaras lectoras de matrículas y pilonas automáticas, que se activarán en momentos de alta afluencia. El anterior concurso quedó desierto, por lo que se revisan aspectos técnicos para volver a licitarlo próximamente.