Las Tanxugueiras saltan a escena como cabezas de cartel

La segunda jornada del Festival Internacional Folk de Plasencia tendrá acento femenino. A partir de las 21.30 horas, el escenario de Torre Lucía recibirá a Crua, formación portuguesa integrada por seis mujeres que apuestan por la fuerza de la tradición en clave contemporánea. A las 23.00 horas llegará el turno de las gallegas Tanxugueiras, cabezas de cartel, con su poderosa mezcla de voces y percusiones. Cerrará la velada el dúo extremeño Ruiseñora, con Elisa Maqueda y Atilio González.