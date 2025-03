Susto en Plasencia por un fuego en el monte público de Valcorchero

ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 15 de julio 2022, 20:57 Comenta Compartir

Ha sido sofocado rápidamente, a pesar de la merma de efectivos que hay por los grandes incendios de Las Hurdes y del Parque Nacional de Monfragüe, y finalmente ha quedado en un susto. El fuego declarado esta tarde en el monte público de Plasencia ha sido extinguido en poco tiempo y ha quemado solo una pequeña superficie, en su mayor parte matorral, según ha explicado el alcalde, Fernando Pizarro.

El fuego comenzó a primera hora de la tarde en una zona cerca al Hospital Virgen del Puerto, desde donde se avisó de forma inmediata. Efectivos del Sepei y del Infoex, ayudados por un helicóptero, accedieron a las llamas «y se evitaron tanto daños en el monte como en el propio hospital», ha añadido el primer edil.

No obstante, en el trascurso de las labores de extinción dos bomberos han requerido atención sanitaria tras sufrir un golpe de calor, porque el incendio ha comenzado pasadas las cuatro de la tarde, en la franja horaria en la que se han soportado las temperaturas más altas en la ciudad este viernes.

Aunque se desconocen las causas, «lo cierto es que no se sabe si ha sido o no intencionado, afortunadamente no ha habido consecuencias importantes». Fernando Pizarro aclara que «los dos bomberos heridos se encuentran bien, he podido hablar con ellos», y la rápida actuación «ha evitado que ni las llamas ni el humo lleguen al hospital» y que el monte público de Valcorchero, las mil hectáreas que son seña de identidad de la ciudad, «con un gran valor paisajístico, natural y arqueológico, y ejemplo también de biodiversidad, no haya sufrido ningún daño». Una joya medioambiental de Plasencia desde sus orígenes.