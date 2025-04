El SES no tiene que suministrar a Pablo Andrada el fármaco para su enfermedad

REDACCIÓN PLASENCIA. Sábado, 25 de febrero 2023, 07:55

El SES no tiene que pagar el medicamento que el placentino Pablo Andrada Sevilla toma para hacer frente a la enfermedad que padece, la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (NOHL), por la que ha perdido ya más de un 85% de visión. Así lo ha establecido el TSJEx en una sentencia en la que da la razón a Sanidad, estimando su recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, que ordenó el pago del medicamento.

Ese fármaco se llama Raxone, es el que está tomando este placentino para tratar de revertir la pérdida de visión que le provoca la enfermedad que padece, lo adquiere en farmacias de Alemania porque en España no se comercializa y cuesta 4.543 euros al mes.

Pablo Andrada decidió recurrir a la vía judicial ante la negativa del SES a suministrarle el medicamento. Un juzgado de Mérida le dio la razón, pero ahora el TSJEx deja sin efecto su sentencia, porque argumenta que los beneficios del fármaco «no están acreditados de manera fehaciente; como establecen los informes terapéuticos nacionales, son mínimos y no implican un beneficio significativo, no implican un peligro grave ni un riesgo para la salud y la vida, en todo caso supondría un beneficio potencial mínimo pero que no curaría ni sería esencialmente paliativo de la NOHL», dice el tribunal.