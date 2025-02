El sueño cumplido de la placentina Rocío Durán

A. ARMERO Domingo, 12 de diciembre 2021, 08:07 Comenta Compartir

Casi treinta años después de empezar su carrera musical, a Rocío Durán le ha llegado el momento de cumplir un sueño. La cantante placentina tiene una inmensa colección de aplausos de su público, recibidos en actuaciones televisivas y en escenarios de algunas de las salas más importantes de España, pero le quedaba una asignatura pendiente: grabar un disco verdaderamente profesional, ambicioso, que pueda llevar su voz más lejos que ningún otro hasta ahora. Y lo ha logrado.

Con Gonzalo García-Pelayo como productor, Manuel Toro como arreglista y acompañada por una veintena de músicos, la artista está en plena promoción de 'Rocío Durán canta a Rafael de León', un álbum en el que pone voz a diez composiciones del poeta andaluz. Entre ellas, algunas que son casi himnos para varias generaciones, como 'La zarzamora', 'A tu vera', 'Ay pena, penita, pena', 'Y sin embargo te quiero', 'Un rojo, rojo clavel' o 'María de la O'. «Son temas muy conocidos, que interpreto respetando las esencias de la copla de toda la vida pero actualizándola a nuestros días, con unos arreglos muy frescos y actuales, de manera que podamos llegar tanto a quienes gustan de este género como a otro tipo de público que quizás lo conoce menos», explica la cantante, que no olvidará nunca una fecha: el 6 de enero de 2021.

«Fue el día que Gonzalo García-Pelayo me llamó para decirme que quería que grabáramos este disco», comenta Durán, que vive en Recas (Toledo) pero raro es el mes en el que no vuelve a su ciudad natal, donde están buena parte de su familia y amistades. Ellos saben bien que la vocación musical acompaña a la artista desde siempre.

«Desde chica sabía que quería dedicarme a cantar», evoca la protagonista, que decidida a cumplir ese anhelo, se marchó a Madrid con solo 17 años. «Me fui a prepararme, recibiendo clases de canto y de baile, y la verdad es que rápidamente empezaron a salirme actuaciones», recuerda. Aprendió del maestro Bazán, de Rafael Herrera, Robert Yeantal y sobre todo, de Jesús Yanes y Edith Salazar, sus profesores de canto y escena.

Tras un primer disco amateur, la placentina incrementa su presencia en escenarios y platós de televisión. Aparece en programas como 'Música sí', 'Esfera', 'Madrid superstar' o 'Gente de primera', hasta que en el año 2010 gana el concurso 'A tu vera', de Castilla La Mancha TV, presentado por Vicky Martín Berrocal. «Fue algo muy bonito, que siempre recordaré porque además ocurrió el año que me casé –evoca la artista–. Un viernes tenía que estar en la televisión en Toledo, el sábado me casé en Plasencia y al día siguiente tenía que volver a estar en la tele». Al año siguiente volvió a ganar este concurso, y luego llegaron otras distinciones: la cadena Imás TV la eligió 'Mejor voz', segunda clasificada en el certamen 'Maquetas del sur'...

Así, logró consolidarse como artista fija en el programa 'Cerca de ti', de Castilla La Mancha TV –lo presentaba Teresa Viejo y lo dirigía Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos–. Estas apariciones le valieron para que María Teresa Campos la llevara a su programa 'Qué tiempo tan feliz'. En el año 2012, Rocío Durán graba un disco profesional inédito, y en 2015, Gonzalo García-Pelayo la incluye como coprotagonista de su película musical 'Copla'. En 2018 es contratada como vocalista principal de Benidorm Palace, una de las salas más importantes de Europa en su ámbito. En esta misma localidad, también actuó durante medio año en la sala Skala.

En salas de referencia

A lo largo de su carrera, la placentina ha actuado en otras de renombre, como Pasapoga, Pirandello, Florida Park o Al-Ándalus. En los últimos años ha puesto en escena espectáculos como 'Rocío por Rocío: Tributo a la más grande' (en homenaje a Rocío Jurado) o 'Donde me lleve el viento', un espectáculo de copla y canción ligera.

Ahora, acaba de iniciar una época especial de su vida y su carrera, al presentar su trabajo más elaborado, del que ya se puede escuchar el primer single en plataformas como Spotify. «Es un trabajo hecho con un gran despliegue de medios», cuenta Durán, que asegura estar «muy ilusionada» ante la acogida que pueda tener el disco, que estará en las tiendas esta Navidad. «Cuando grabas un disco –concluye la artista placentina–, siempre te queda una pequeña sensación de si esta o aquella canción podría haber mejorado haciéndola de otra manera. Pero con este trabajo no me ha ocurrido. Estoy muy satisfecha del resultado. Creo que es el mejor disco que he hecho en mi vida».