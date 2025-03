Una solución de emergencia para los vecinos del K-4

A. B. H. PLASENCIA. Domingo, 10 de julio 2022, 07:59 Comenta Compartir

La tubería que atraviesa el río y que hasta ahora llevaba el agua a la urbanización del Kilómetro 4 desde la planta, ubicada al otro lado de la presa, no funciona. «Ha dicho basta y ya no nos llega ni una gota», resume Juan Carlos Giménez, presidente de una urbanización de 70 viviendas con más de 200 vecinos. Así que se han visto obligados a idear una solución de emergencia, un apaño hasta que llegue la definitiva, «porque la tubería que atraviesa el río no se puede arreglar».

El apaño pasa por llevar una tubería por el suelo desde el club de La Vinosilla pasando por el hotel hasta la urbanización, «porque ambos complejos nos están ayudado». Pero, reconoce Juan Carlos Giménez, «estamos en un sinvivir porque es una solución precaria que nos da problemas un día sí y otro también».

Sin embargo, con ella seguirán hasta que llegue la definitiva, para la que no hay fecha. El Ayuntamiento y la UTE del Agua tienen el proyecto de esa solución: una nueva tubería que atraviesa el río, ahora pegada al puente de la Vinosilla, para garantizar el agua a ese lado del Jerte. «Pero resta el permiso de la Confederación, porque el río es de su competencia y entonces no sabemos cuándo dará el visto bueno y se podrá ejecutar la obra».

El presidente vecinal reconoce que «lo ocurrido no es culpa de nadie, todo el mundo nos está ayudando de hecho, pero lo cierto es que con esta solución de emergencia no podemos continuar mucho tiempo».