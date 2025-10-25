La solución de la depuradora sigue en el dique seco

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La esperada reunión entre el Ayuntamiento de Plasencia y la Confederación Hidrográfica del Tajo para tratar de reanudar la construcción de la nueva depuradora de agua, paralizada por Acciona desde julio, se ha saldado sin que el organismo estatal haya sido capaz de ofrecer una solución clara. El malestar municipal va en aumento, aunque desde el Ayuntamiento tratan de tender puentes. «Ambas posturas a lo mejor no están de acuerdo, pero nosotros tenemos la fijeza siempre de medir el bienestar de los ciudadanos de Plasencia. Estamos a la espera de que den una solución lo antes posible», señaló Nisa.