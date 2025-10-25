HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La solución de la depuradora sigue en el dique seco

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La esperada reunión entre el Ayuntamiento de Plasencia y la Confederación Hidrográfica del Tajo para tratar de reanudar la construcción de la nueva depuradora de agua, paralizada por Acciona desde julio, se ha saldado sin que el organismo estatal haya sido capaz de ofrecer una solución clara. El malestar municipal va en aumento, aunque desde el Ayuntamiento tratan de tender puentes. «Ambas posturas a lo mejor no están de acuerdo, pero nosotros tenemos la fijeza siempre de medir el bienestar de los ciudadanos de Plasencia. Estamos a la espera de que den una solución lo antes posible», señaló Nisa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 54 años muere atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
  2. 2 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  3. 3 Aviso en La Siberia por dos hombres «bien vestidos» que se hacen pasar por funcionarios
  4. 4 Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro
  5. 5

    Los conductores alertan de la presencia de caballos sueltos en la carretera de Olivenza
  6. 6

    Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»
  7. 7 Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey
  8. 8

    Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros
  9. 9

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  10. 10 Una paella valenciana a orillas del Guadiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La solución de la depuradora sigue en el dique seco