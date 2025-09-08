HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una solución para el aspecto de la Puerta Talavera

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El PSOE de Plasencia ha propuesto cubrir, con un gran mural que simule la muralla, la medianera surgida tras el derribo del bar Chiquete en la Puerta Talavera. Al menos, hasta que se pueda proseguir con los siguientes derribos. Los socialistas plantean esta solución para mejorar la imagen de uno de los accesos más transitados al casco histórico, donde la pared desnuda del edificio contiguo genera críticas. Según el PSOE, se trata de una medida «sencilla y positiva», en línea con la ordenanza municipal de ornato y decoro. «Es fácil, solo hace falta voluntad».

