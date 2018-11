Solo uno de seis vecinos autoriza la medición de ruidos en su casa

«Nos hemos llevado una sorpresa», reconoció ayer el alcalde, Fernando Pizarro. Porque el Ayuntamiento se ha encontrado con que los vecinos que presentan quejas reiteradas y denuncias por el ruido nocturno no quieren colaborar en la medición de los ruidos.

Según los datos facilitados ayer por el primer edil, han sido seis los vecinos a los que el Ayuntamiento ha pedido autorización para que permitan realizar las mediciones en sus viviendas, repartidas por diferentes zonas de la 'movida' placentina. Sin embargo, tal como detalló el alcalde, solo un vecino ha dado el permiso. A otro no le han localizado y los otros cuatro lo han rechazado de forma explícita o con silencio.

Coste municipal

«La medición de ruidos es la herramienta a través de la que podemos obtener un dato objetivo, que nos permita saber por tanto si se está cumpliendo o no la normativa al respecto», explicó Pizarro. De hecho, porque este es el objetivo, en esta ocasión la medición no la pagará ni el local si es responsable del incumplimiento ni el vecino, si no tiene razón en su queja. Es el Ayuntamiento el que asume el coste, precisamente para alentar una participación que finalmente no se ha dado. Y son unos 1.500 euros, según detalló la edil de Interior, Sonia Grande, los que se gastarán en la única medición autorizada y cuya tramitación ya está en marcha.

Una medición, matizó Pizarro, «que también se centrará en el ruido del entorno» y que «es secreta». El alcalde explicó que con el fin de que la actuación sea neutral, nadie en el Ayuntamiento, ni siquiera los técnicos, conocen el día y la hora en que se llevará a cabo. «Es solo una cuestión de la empresa a la que se encarga la medición y del propio vecino afectado», zanjó.