Solo quedan libres 60 nichos nuevos en el cementerio de Plasencia

El transporte urbano no es el único servicio en una situación complicada en la ciudad y pendiente, por tanto, de una solución que garantice su futuro. En la misma se encuentra el cementerio municipal, en la que según ha desvelado el edil socialista Jorge Granado, «en estos momentos solo quedan 60 nichos nuevos, lo que da para asumir los enterramientos en un plazo de seis meses». Motivo por el que, como en anteriores ocasiones, ha pedido al concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, que explique a la ciudad cuál es la solución para ampliar el cementerio y garantizar los enterramientos. En concreto, cómo va la negociación para soterrar las líneas de alta tensión que pasan por el espacio y que impiden la construcción de nuevos pabellones.

El último se levantó hace dos años. El pasado mayo el mismo concejal socialista ya avisó de que el número de nichos nuevos vacíos iba descendiendo. «Entonces había 98», ha recordado este lunes en el pleno. «Y por eso Pérez Escanilla se comprometió a solicitar un informe al respecto. Y no hemos vuelto a saber nada más de él», ha criticado Granado. El concejal de Servicios Municipales ha dicho que volverá a pedirlo y no ha ofrecido ninguna explicación sobre la ampliación del cementerio. El alcalde, por su parte, ha señalado que, además de los nuevos nichos, hay que tener en cuenta que las incineraciones siguen creciendo y que también se pueden reutilizar nichos viejos, pero no ha dicho tampoco cuántos hay.