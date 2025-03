Solo una familia renuncia en el sorteo de 15 viviendas sociales de la Junta en Plasencia

Proceso culminado. Después de dos años de larga espera, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia procedieron este viernes a sortear un paquete ... de 15 viviendas sociales: diez en Gabriel y Galán, dos en Dolores Ibárruri y tres en La Esperanza. Fue un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Las Claras, casi más simbólico que otra cosa. Ya se sabía cuáles eran los 15 adjudicatarios y solo faltaba por saber si una u otra vivienda iba a parar a una u otra familia. La única sorpresa que deparó la jornada fue la renuncia de una de los agraciados, de tal forma que el número 16 también formó parte del sorteo.

Evidentemente, lo realmente especial de ese sorteo fue ver las caras de felicidad de las familias que van a poder estrenar casa en las próximas semanas. Todas ellas, en riesgo de exclusión social o con cargas familiares que hacen complicado llegar a final de mes. Muchos de ellos no acababan de creerse que este día por fin hubiera llegado.

«Dos años esperando. He echado la solicitud muchas veces y no me ha llegado hasta ahora. Estoy muy contenta, porque esto ha sido una alegría muy grande para mí. Tengo tres niñas y no me lo creo, la verdad», decía Joana.

Esas sonrisas eran las mismas de Montse, que contaba como este sorteo y la adjudicación llega en un momento trascendental de su vida: «Están a punto de desahuciarme. Me desahucian en quince días».

Uno de los más felices era David Calvo, concejal de Servicios Sociales. Apenas lleva nueve meses en el cargo, pero ha sido su momento más emocionante desde que aceptó la cartera: «Te impresiona ver las caras que ponen cada uno cuando por fin, después de un periodo de dos años, tienen su vivienda en las manos. Acabamos de hablar con tres señoras que tienen unas circunstancias personales complejas y poder contribuir a mejorar su calidad de vida es lo más bonito de trabajar en Servicios Sociales».

David Calvo también quiso reivindicar tanto la importancia de los Servicios Sociales como la necesidad de muchas personas de contar con esos recursos: «Mucha gente se cree que somos simples transmisores de paguitas, como dicen. Y eso no es cierto. Solamente se les da a aquellas personas que lo necesitan».

El último paso antes de entregar las llaves es verificar que la documentación está en regla y que esas familias siguen teniendo una urgencia de habitabilidad. Y luego, a seguir con el siguiente proceso, que David Calvo espera que no se retrase tanto como el actual: «Cuando entré, la cosa estaba un poco dilatada en el tiempo, pero la secretaría general de Vivienda me ha echado una mano para que esto se agilizara todo. Dijimos que iba a ser en primavera, para mayo, pero nos hemos adelantado dos meses y medio».

Lo malo es que todavía queda aproximadamente medio centenar de familias en lista de espera. David Calvo anticipa trabajo para dar solución a todas ellas: «Tenemos que ver los recursos que tiene la Junta de Extremadura en