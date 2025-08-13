HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una solemne procesión centrará el Encuentro Nacional del Descendimiento

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:45

La Cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz de Plasencia ha hecho público el programa del XXI Encuentro Nacional de Cofradías, Hermandades y Pasos del Descendimiento que se celebrará en la capital del Jerte del 3 al 5 de octubre. El evento se enmarca dentro del centenario de la fundación de la cofradía placentina y supone el regreso a la ciudad de esta cita una década después.

Entre los actos más destacados figura la procesión extraordinaria del Paso de Misterio del Descendimiento de la Cruz, que tendrá lugar el sábado 4 de octubre a las 18.30 horas. Esta salida, de carácter excepcional, recorrerá las calles del casco histórico desde la Iglesia de San Vicente Ferrer.

Durante todo el fin de semana, el público podrá visitar varias exposiciones, entre ellas una muestra conmemorativa del centenario de la Cofradía en la Iglesia de San Vicente Ferrer, la exposición permanente de Semana Santa en el Centro Cultural Santa Clara y el Museo Catedralicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  5. 5 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  8. 8 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 Óscar Fernández, alcalde de Villar del Pedroso: «Anoche parecía el infierno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una solemne procesión centrará el Encuentro Nacional del Descendimiento