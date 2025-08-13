Una solemne procesión centrará el Encuentro Nacional del Descendimiento

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:45 Comenta Compartir

La Cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz de Plasencia ha hecho público el programa del XXI Encuentro Nacional de Cofradías, Hermandades y Pasos del Descendimiento que se celebrará en la capital del Jerte del 3 al 5 de octubre. El evento se enmarca dentro del centenario de la fundación de la cofradía placentina y supone el regreso a la ciudad de esta cita una década después.

Entre los actos más destacados figura la procesión extraordinaria del Paso de Misterio del Descendimiento de la Cruz, que tendrá lugar el sábado 4 de octubre a las 18.30 horas. Esta salida, de carácter excepcional, recorrerá las calles del casco histórico desde la Iglesia de San Vicente Ferrer.

Durante todo el fin de semana, el público podrá visitar varias exposiciones, entre ellas una muestra conmemorativa del centenario de la Cofradía en la Iglesia de San Vicente Ferrer, la exposición permanente de Semana Santa en el Centro Cultural Santa Clara y el Museo Catedralicio.