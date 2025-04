Un soldado evita el robo a una mujer y detiene a sus autores en Plasencia

Todo sucedió en la medianoche del sábado de Ferias, el pasado 10 de junio. Una pareja de mediana edad caminaba tranquilamente por la calle Regimiento ... Órdenes Militares 37, la que conecta el parque de la Coronación con el barrio de Miralvalle. Entre las sombras, surgió la figura de un hombre, que, a la carrera, se abalanzó sobre la mujer y le arrebató el bolso para emprender una huida a toda velocidad. Más adelante le esperaba su cómplice, en un coche blanco en marcha, para abandonar a toda prisa el lugar del robo.

Sin embargo, en ese trayecto se topó con la presencia de Rodrigo Vaquero, soldado placentino de 28 años que iba en su vehículo junto a otro amigo tras cenar en casa de sus padres. Vio con detalle todo el asalto y no dudó en cambiar el rumbo de su viaje para emprender la persecución del ladrón. «Fue todo muy rápido y tuve que actuar por instinto», reconoce.

Esa persecución apenas duró unos pocos segundos y no recorrió más de 400 metros, desde el punto de los antiguos pabellones militares hasta la intersección de la calle Cabezabellosa y calle de Lope Báez de Herrero. Fue el tiempo y el espacio suficiente para que Rodrigo Vaquero persiguiera el coche a la fuga, le pitara y se pusiera a su altura para pedirle que frenara, le adelantara tras hacer caso omiso y finalmente se colocara delante para cruzarse en su escapada. Los ladrones, con una mujer al volante, eludieron un choque fuerte 'in extremis', pero eso no evitó que el coche del militar sufriera daños.

El autor material del robo emprendió la huida en dirección a la estación de autobuses. Tras él, tratando de inmovilizarle, salió corriendo Rodrigo Vaquero. El ladrón le arrojó el bolso y eso le permitió ganar unos metros para escaparse del todo. «Cuando recuperé el bolso, preferí comprobar el estado de la mujer asaltada, que estaba pidiendo auxilio. Tampoco quería que la cómplice se escapara, así que tuve que regresar a la zona del choque. También pensé que podía llevar algún arma blanca y eso me hizo tener más cuidado», explica Rodrigo Vaquero.

El soldado volvió donde estaba su vehículo obstaculizando el de los ladrones y dijo a la conductora que no se moviera hasta que llegara la Policía Nacional. Cuando se personaron los agentes, trataron de persuadir a la mujer que lo más conveniente para sus intereses es que llamara y tratara de convencer a su compañero para que se entregara. Lo hizo a la hora y media. «Por lo menos, pude evitar que el hombre se escapara con el bolso de la mujer y pude detener a su cómplice», dice el militar.

Rodrigo Vaquero es un placentino de 28 años que está destinado en Badajoz en el Regimiento Castilla nº 16 de la Brigada Extremadura XI. Lleva en el ejército desde hace algo más de un año. Llegó procedente del mundo de la automoción, algo que le ha servido para dedicarse a labores de mantenimiento de los vehículos de la base.

El éxito de su intervención no ha pasado desapercibido para el Ejército de Tierra, que ha difundido la actuación de Rodrigo a través de su boletín y sus redes sociales.