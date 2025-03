El sociosanitario de Plasencia clama atención al Sepad

Están cansados de promesas y anuncios que quedan en nada. «Porque las deficiencias que tenemos siguen sin resolverse, la situación en que se encuentra el ... sociosanitario no es puntual, sino endémica», deja claro Jesús Monrobel, representante sindical. Por eso los trabajadores del centro quieren que, más allá del problema al que llevan haciendo frente en las últimas semanas, por el brote de covid que hay en el sociosanitario, la dirección del Sepad, organismo del que depende, dé soluciones de verdad al deterioro que acumula la instalación.

Es lo que le plantearán al gerente del Sepad, José Vicente Granado, con el que esperan tener una reunión en breve. Un encuentro que confirma la Consejería de Sanidad y que llega después de que los trabajadores le hayan solicitado el cese de la actual dirección del centro, al entender que no ha actuado de forma correcta ante el brote de covid que afecta a pacientes y empleados.

Pero los trabajadores quieren aprovechar el encuentro para detallar al gerente las múltiples deficiencias de un centro que lleva esperando mejoras desde hace años. En el que en la unidad de larga estancia, aseguran, no hay cámara de vigilancia en el lugar donde pasan los pacientes la mayor parte del día. Enfermos, aclaran, que «requieren una atención y vigilancia constantes para su propia salud y la de los demás». Tampoco hay baños en las habitaciones ni están preparadas para el aislamiento, no hay enchufes para las camas articuladas eléctricas que se instalaron el año pasado, las luces de emergencia de habitaciones y zonas comunes no funcionan, en el baño común el sumidero no desagua y hay que duchar a los pacientes sobre un charco de agua, en el comedor de los pacientes el menaje es insuficiente, la ropa de cama es precaria y obsoleta, los centinelas de las camas están inservibles, las ventanas no encajan, en el jardín las aceras están rotas...

Desde Sanidad

Los trabajadores del sociosanitario claman atención. Una mejora que el Sepad reconoce que es precisa. De hecho, la unidad de larga estancia «no reúne todos los requisitos para atender de manera integral las necesidades de los pacientes». Así lo reconocía la Junta en la convocatoria del concurso de ideas que en 2019 convocó para elegir el mejor proyecto para construir una nueva unidad.

Lo ganó el estudio Diir Partners, que también realizó el proyecto por 245.609,84 euros IVA incluido. El pasado octubre Sanidad señaló que el mismo estaba siendo supervisado por el Servicio de Obras de la consejería y que, una vez fuera aprobada la supervisión, se licitaría la obra. Nada de eso se ha hecho hasta la fecha, por lo que tres años después de que se pusieran en marcha los trámites para dotar al sociosanitario de un nuevo edificio, ni las obras han comenzado ni tienen fecha.

En cuanto al brote de covid que hay en el centro y la falta de respuesta que critican los trabajadores, desde la Consejería de Sanidad se responde que «el centro se ha sectorializado y está supervisado por la dirección de salud del área, se hacen cribados periódicos aplicándose el protocolo covid de centros sociosanitarios y ya están operativos los refuerzos para paliar las bajas laborales».