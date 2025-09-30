HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Roberto Rubiolo en una comparecencia junto a su compañero Alfredo Moreno. HOY

El socialista Roberto Rubiolo renuncia a su acta de concejal

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Roberto Rubiolo, concejal socialista del Ayuntamiento de Plasencia, ha comunicado su decisión de renunciar próximamente a su acta por «razones estrictamente personales», según ha informado el grupo municipal del PSOE.

Rubiolo, que llevaba tres años en la corporación local, ha desarrollado su labor en distintas áreas de gestión municipal y es además miembro de la dirección socialista en la ciudad. Desde la formación subrayan que su salida no significa un alejamiento de la vida política, puesto que «seguirá aportando mucho desde la dirección del partido en Plasencia, a la que pertenece, donde seguirá prestando sus conocimientos y sus iniciativas tal y como lo ha hecho hasta ahora».

El portavoz del grupo municipal socialista, Alfredo Moreno, ha expresado el pesar de sus compañeros por la marcha del edil. «Sentimos esta renuncia por todo lo que Roberto Rubiolo ha estado aportando a este grupo municipal», señala en el comunicado, en el que también se anuncia que el partido le rendirá un homenaje «para agradecerle su dedicación durante estos tres años en los que ha ejercido de concejal».

En los próximos días se dará a conocer el nombre de la persona que sustituirá a Roberto Rubiolo.

