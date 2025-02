«Sobrevivir como empresario en Extremadura es un reto»

Ana B. Hernández Lunes, 29 de noviembre 2021, 07:45 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

Es una organización multigremial que nació en Plasencia en 2017. Eugenio Hernández, director financiero de Grúas Eugenio, una empresa con un centenar de trabajadores, fue uno de los socios fundadores del Círculo Empresarial Placentino (CEP), se convirtió en su primer presidente hace cuatro años y lo seguirá siendo ahora otros tantos, tras ser reelegido.

–¿Por qué nació el CEP?

–Porque se nos pidió ayuda para mantener el premio de investigación de 'Pedro de Trejo', ayuda para mantener su dotación económica y nos animamos a ello. Y después pensamos que, a la vez, podríamos dar cariz empresarial a las quejas y reivindicaciones que hacíamos en privado, trabajar por mejorar el tejido industrial y la economía del norte extremeño.

–Y en cuatro años de 41 empresas se ha pasado a 180.

–Todos los meses tenemos nuevos socios porque tenemos ideas claras y sencillas, porque la gente no quiere especialistas en representación, sino en economía de guerra.

–¿Qué supone eso?

–No hay ningún cargo remunerado, cada primer jueves de mes celebramos una comida de trabajo y cada cual la paga de su bolsillo.

–¿A qué dedican entonces el dinero de las cuotas?

–Cada nuevo socio paga una matrícula de 100 euros y después 200 anuales. Ese dinero se destina a la dotación económica del premio 'Pedro de Trejo' (3.000 euros) y a sufragar actividades de formación y actos solidarios.

–¿Por qué sigue siendo necesario el Círculo?

–Porque la situación de las empresas sigue necesitando ayuda. Nuestro tejido empresarial es familiar, de pymes y autónomos. Antes de la pandemia era ese y ahora es el mismo pero más empobrecido.

–¿La llegada de fondos europeos cambiará esta situación?

–Esos fondos vienen para proyectos determinados con nombre y apellidos que las empresas extremeñas no podremos afrontar en una gran parte, más que como subcontratistas, lo que siempre hemos sido.

–¿Por qué?

–Porque las empresas extremeñas no tenemos capacidad para masticar proyectos de 150 millones de euros, porque no podemos crecer y ser competitivas porque no tenemos infraestructuras con las que competir en igualdad de condiciones. De hecho, sobrevivir como empresario en Extremadura es un reto.

–¿Por la carencia de infraestructuras?

–Sin ninguna duda. No tenemos una autovía entre las dos capitales de provincia, tenemos una EX-A1 que muere en Moraleja, no tenemos un aeropuerto, tampoco conexión con el oeste, el ferrocarril convencional sigue siendo un desastre y el tren Plasencia-Badajoz no sirve para nada si no se encuadra en la conexión Lisboa-Madrid.

–¿Qué propone CEP?

–Para salir del bucle en el que estamos y seguimos, es imprescindible una red de infraestructuras que nos permita sacar las mercancías como al resto de territorios y que se aplique el principio de solidaridad en un plan fiscal especial.

–¿Plantea bonificaciones?

–Bonificaciones en la seguridad social, en el impuesto de sociedades y, si se tiene en cuenta que somos productores y que de cada 100 kilovatios que mandamos a Madrid 10 se quedan por el camino, en el consumo de energía. Es imprescindible ofrecer atractivos para que vengan empresas, que son las que crean riqueza.

–¿Y el empleo público?

–Es una riqueza artificial.

–¿Y las subvenciones al trabajo, ayudas para la contratación de parados o la conversión de contratos temporales en indefinidos?

–Todo lo que sean ayudas está bien. Pero, ¿qué efectividad tienen esas subvenciones? Si atraes a empresas a la región con un plan fiscal atractivo, las empresas se ocuparán de sacar adelante su producción y tendrán beneficios y contratarán y no necesitarán subvenciones. Pero mientras no haya empresas, no vamos a salir del bucle. El desarrollo de un territorio pasa por ellas.