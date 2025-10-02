Los sindicatos municipales plantean que las mejoras no se limiten a la Policía Local Exigen que la catalogación de los puestos de trabajo sea global, transparente y con partida económica en los próximos presupuestos

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Las cuatro centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento de Plasencia –CGT, UGT, CSI-F y CCOO– han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su «total respaldo» a las reivindicaciones planteadas por la asamblea de trabajadores municipales respecto a la catalogación de los puestos de trabajo en la administración local.

Los sindicatos consideran que este proceso debe desarrollarse «con transparencia, participación y de forma global», y no limitarse a un único colectivo del Consistorio, tal y como denuncian los empleados municipales al referirse a la Policía Local. En este sentido, han solicitado que la cuestión se incluya en el orden del día de la próxima mesa de negociación y que se cree una comisión específica, con representación sindical y del equipo de gobierno, para garantizar un seguimiento riguroso.

Asimismo, reclaman que los presupuestos municipales para 2026 incluyan una partida económica suficiente que permita llevar a cabo una catalogación «seria, actualizada y adaptada a las necesidades reales del Ayuntamiento».

La posición de las centrales llega tras varias movilizaciones de la plantilla. En la más reciente, unos 70 trabajadores se concentraron frente al balcón consistorial para exigir que la catalogación se aplique a toda la plantilla y no solo a un colectivo concreto. En aquella ocasión, denunciaron la falta de respuesta a sus solicitudes de reunión con los responsables municipales y advirtieron que, sin previsión presupuestaria, «resultará imposible abordar el proceso de manera efectiva».

El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, señaló entonces que únicamente negociaría con los sindicatos, aunque los trabajadores sostienen que «hasta la fecha no se ha producido ningún progreso en ese sentido», lo que mantiene abiertas sus dudas sobre «las verdaderas intenciones del equipo de gobierno».

Por amplia mayoría, la plantilla municipal decidió mantener las movilizaciones hasta conseguir «compromisos firmes y concretos» que aseguren la aplicación efectiva de la catalogación.