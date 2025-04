Los sindicatos exigen al área de salud de Plasencia que contrate a personal para cubrir bajas y vacaciones

Mientras el Sepad trata de lidiar con el frente abierto con el colectivo de enfermeros y auxiliares de enfermería del centro sociosanitario, a raíz de ... las carencias sobrevenidas el incendio del pasado mes de noviembre, la Consejería de Sanidad ahora tiene que manejar las reivindicaciones de los sindicatos, que han solicitado que se contrate el personal de bolsa necesario para cubrir todos los permisos oficiales, bajas y vacaciones en todas las categorías profesionales del Área de Salud de Plasencia.

Así lo trasladó UGT en una reunión mantenida esta semana con la Dirección Gerencia del Área de Salud de Plasencia, en el que abordaron la planificación de la cobertura de vacaciones. «Es del todo insuficiente para poder garantizar una correcta atención sanitaria a la población del Área y a toda la desplazada a la misma en el periodo estival», decían los delegados sindicales.

Según UGT, el gerente del Área de Salud, Santiago San José, les trasladó que no se está asignando, por medio de presupuestos y desde los servicios centrales del SES, las cantidades económicas necesarias para poder afrontar la cobertura de todas las solicitudes de permisos oficiales, bajas y vacaciones de los profesionales, tanto sanitarios como de gestión y servicios del Área de Salud.

En una nota de prensa, la UGT revela que la Directora de Enfermería de Atención Especializada, Vanesa Porra, «ha dado orden expresa a los supervisores de Enfermería de denegar todas las solicitudes de días por asuntos particulares y los días de descanso por exceso de jornada al personal dependiente de esta dirección, sin dar más justificación que la de no hay presupuesto para contratar».

Para la sección sindical, este tipo de medidas crean agravios comparativos con otras categorías profesionales que, de momento, sí se les está autorizando su disfrute: «Sin embargo, el director de Recursos Humanos, Luis Domingo Díaz, manifestó que se estaba valorando implementar esta medida al resto del personal del Área».

El sindicato, según explica, es conocedor de que se están realizando jornadas y horas extraordinarias, así como coberturas dentro del mismo personal «para no tener que contratar personal de bolsa de empleo; las mismas se están abonando por medio de otra partida presupuestaria que, según parece, sí dispone de suficiente colchón económico al respecto».

Los enlaces sindicales han mostrado su preocupación al entender «la falta de personal de las plantillas que no es cubierta por medio de sustituciones puede afectar directamente a la calidad asistencial y a la continuidad de los cuidados prestados».

Acaban diciendo que «esta situación de no cubrir al 100% los periodos vacacionales de todo el personal del Área no es nueva, pero sí los es no cubrir la bajas y no autorizar los días de asuntos propios que se pidan parte de los profesionales».