Más de un siglo comiendo las uvas de la suerte en Plasencia

Por mucha tradición de uvas que haya, Plasencia no es la Puerta del Sol de Madrid y tampoco lo pretende. El que más y el que menos –más más que menos- tiene muy interiorizada la tradición de comerse las doce frutas al ritmo del timbrazo de las campanadas de fin de año, en casa y al lado de sus seres queridos. Y después de eso, eso sí, todo el campo es orégano.

Asociaciones, colectivos, instituciones y hosteleros han tratado una y otra vez, durante décadas, de echar a los placentinos a la calle para disfrutar a la intemperie de las bajas temperaturas de las noches invernales. Nunca lo consiguieron. Y como no lo consiguieron, a excepción de convencer a unos pocos valientes, entendieron que lo más adecuado era adelantar la Nochevieja unos días antes.

El primer 'simulacro' de carácter madrugador tuvo lugar en 2012, cuando la Plaza Mayor sirvió de escenario para la grabación de un documental por parte de alumnos y profesores del IES Gabriel y Galán. También es cierto que ese evento no tenía vocación de continuidad, por cuanto se enmarcaba dentro de un proyecto transeuropeo. Hubo campanadas, uvas y cotillón, pero eso fue todo.

Once años después, la concejalía de Juventud ha retomado esa idea de celebrar el fin de año antes de tiempo. Y parece que con éxito. La plaza de San Martín acogió el viernes una fiesta a la que llamó 'Nochevieja joven'. Se desarrolló de 22.00 a 02.00 y estuvo animada por DJ de todas las edades, como Paco Santos, Dani Serra o Blood Brothers. Cerca de 1.000 personas no se lo quisieron perder. Y a las 12 de la noche, cómo no, se celebraron las protocolarias campanadas. Pero no hubo uvas. Para esa ocasión, se repartieron 200 bolsas con doce golosinas cada una.

¿No hubo uvas? Hubiera dicho el Círculo Placentino, una sociedad recreativa y de ocio fundada en 1903 por un grupo de vecinos para los que tomar uvas era una religión. Era un selecto club donde se celebraban reuniones, fiestas, representaciones teatrales, cenas, encuentros de ocio varios y donde engullir las uvas a final de año era cosa seria.

Tras una época dorada, el edificio del Círculo fue ocupado durante la Guerra Civil por heridos de guerra y sufrió la expropiación de su mobiliario. Su sede se encontraba en la esquina de la calle de Los Quesos con la Plaza Mayor. Con el final del conflicto, el Círculo Placentino recuperó con más brío esas ansias de celebrar la vida.

Y en esa época, en los primeros años de postguerra, la celebración por antonomasia era comer las uvas de la suerte al ritmo de las campanadas de fin de año. Y eso que la tradición no llegó a popularizarse en España hasta los años 20. Una vez que prendió la mecha, la pólvora llegó hasta Plasencia. Tarde, pero acabó llegando.

Tanto es así que el Círculo Placentino solía encargar a una empresa de Madrid, en los primeros años de la década de los 40, hasta 200 bolsas vacías con el anuncio de la propia asociación, lo que da cuenta de una previsible fiesta de las buenas. Un centenar de bolsas vacías costaba 35 pesetas; ascendía a 120 pesetas si estaban llenas. Es decir, al Círculo Placentino tenía que soltar 70 pesetas de la época no para comer, sino para dar glamour al asunto.

La Nochevieja, en este caso de 1943, no era algo baladí y muchas casas comerciales vieron en esta tradición una buena oportunidad de negocio. Comercializaron bolsas individuales con o sin las uvas, como la bolsita y el folleto publicitario que se puede ver estos días en el Archivo Municipal. La bolsita era de «papel transparente de celofana, de varios colores, impresas en tinta oro y tinta blanca, de lujosa presentación». La fruta, algo que no pudieron catar los placentinos, era de «primera calidad, limpia, cortada y seleccionada».

El Círculo Placentino optó por buscar las uvas de la suerte en la frutería de la esquina. Le trajeron fortuna durante tres décadas más. En los 70, acabó desapareciendo por falta de socios y problemas con el alquiler de la sede social.

