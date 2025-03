Siete de cada diez camas ya están ocupadas en el Hospital de Plasencia

La presión hospitalaria por la covid en estas primeras semanas de enero, como consecuencia de los miles de contagios producidos, está motivando que algunas operaciones ... no urgentes se retrasen como medida de precaución, con el fin de asegurar que haya camas disponibles ante la posibilidad de que las hospitalizaciones puedan seguir subiendo.

En estos momentos, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, en el Hospital de Plasencia ya están ocupadas 176 camas por diferentes patologías, el 70% de las 252 camas que hay repartidas entre las plantas de hospitalización. No están incluidas, por tanto, las camas de UCI. Y del total de camas ocupadas, hay 24 con pacientes covid. Todos ellos en la quinta planta, que es la destinada a los ingresos de contagiados.

Sin embargo, aclara el SES, «el único inconveniente que tiene el hospital, en cuanto a la ocupación de camas en estos momentos, es que la quinta planta está reservada exclusivamente para pacientes covid y no es posible, por tanto, que pueda ocuparse por otras patologías y esto restringe un poco la capacidad total». Porque, añade, aunque cuenta con 34 camas, las que no están ocupadas por pacientes covid no se pueden dedicar a ingresos de pacientes que lleguen con otras enfermedades o que requieran hospitalización tras una cirugía. Porque, además, los ingresos por covid han experimentado un notable aumento desde que comenzara este mes de enero. Los datos que semanalmente publica el SES, en cuanto a hospitalizaciones, muestran que justo antes de que comenzara el nuevo año, el pasado 30 de diciembre, en el Hospital de Plasencia había solo dos pacientes covid ingresados en planta y tres en la UCI.

El 6 de enero esas cifras se habían elevado de forma notable, con 17 pacientes en planta y seis en la unidad de críticos. El 13 de enero, una semana después, el número seguía incrementándose hasta los 21 ingresados en la quinta planta, en la UCI continuaban seis covid. Y este jueves, 20 de enero, han descendido a cuatro los de UCI, pero en planta hay 24, lo que supone que solo restan 10 camas vacías en la quinta, la destinada a estos pacientes.

Este aumento de la presión hospitalaria está directamente relacionado con los muchos positivos que se registran cada día. La ciudad había sumado más de un millar de contagiados desde Nochebuena hasta el 6 de enero y esa cifra se ha triplicado desde entonces, cuando casi a diario el número de positivos ha superado el centenar. Lo ha vuelto a hacer este jueves, cuando se han contabilizado 106 nuevos contagios en la ciudad, 218 en el conjunto del área de salud, donde en la última semana han fallecido seis personas.

En estos momentos son tres las aulas que están en enseñanza telemática, en los colegios de Miralvalle y Alfonso VIIIy la escuela infantil Nuestra Señora del Puerto, y Plasencia es la ciudad de las cuatro principales que tiene la mayor incidencia acumulada, con 4.539,87 casos a los 14 días. No obstante, el parámetro muestra a los 7 un notable descenso, con 1.951,75 casos.