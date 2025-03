Se estrenó hace solo dos semanas y está rompiendo récords de visualizaciones en Netflix. Al menos, en lo que a películas española se refiere. Ya ... suma más de cinco de millones de espectadores en todo el mundo y se ha convertido en la película de habla no inglesa en la plataforma en ese periodo. Su título es 'No puedo vivir sin ti' y ha conseguido posicionarse rápidamente como una de las películas más vistas gracias a su combinación de humor, crítica social y reflexiones sobre la vida moderna y sobre el uso del teléfono móvil. Su director es el placentino Santiago Requejo, que firma su segundo largo tras 'Abuelos' (2019).

–Vaya bombazo. Cinco millones de espectadores en los últimos días. ¿Estaba dentro de lo esperado?

–Estamos muy contentos. ¿Dentro de lo esperado? No te sé decir, ya que es la primera vez que hacemos un estreno directo en Netflix. La verdad es que la película está teniendo una gran respuesta. Y en países como Argentina, Brasil o México está funcionado muy bien.

Grandes estrellas «Paz Vega y Adrián Suar son dos grandes, pero son muy cercanos y con una humildad inmensa»

–Es su segundo largo y has tenido a tus órdenes a dos leyendas como Adrián Suar, una estrella en Argentina, y Paz Vega. ¿Ha intimado un poquito?

–Por un lado sí y por otro lado, no. Son dos grandes, pero son personas muy, muy, muy cercanas, con una humildad inmensa y muy trabajadores. Nos entendimos muy bien porque lo hicieron muy fácil. Al principio me dio un poco de vértigo, pero, cuando empezamos a trabajar, la verdad es que fue muy fácil.

–¿Ese espacio de trabajo da opción a labrar amistades?

–Pues sí, porque al final los rodajes son como campamentos de verano. Pasas muchísimas horas con los actores y no solo en rodajes, sino también antes preparando el papel, hablando, intentando perfilar a esos personajes, por dónde llevarlos, cómo hacerlos crecer. Hay muchísimas horas de teléfono y se comparten muchas cosas, comidas, escenas… Y al final te encuentras con una amistad que se mantiene.

–Precisamente, repite con varios actores. No sé si ya más que actores son amigos: Ramón Barea, Eva Santolaria, Raúl Fernández…

–He tenido la suerte de trabajar con ellos, en mayor o en menor medida, y, cuando escribes también un papel, inevitablemente se te viene a la cabeza gente querida que sabes que lo puede hacer muy bien y que te apetece mucho volver a trabajar con ellos. Son grandes amigos.

–La película está ambientada en Bilbao. Es algo que estamos viendo en muchos trabajos de ficción.

–La verdad es que ahora mismo Bilbao facilita mucho el tema de los rodajes de cine y de series. Y luego, para este tipo de película, que es una comedia romántica, nos parecía el enclave perfecto. Es muy fácil para producción, porque estás a media hora de cualquier sitio, lo que facilita mucho las cosas y te da una diversidad de localizaciones que enriquecen mucho la película.

Nueva experiencia «La comedia es un género muy difícil y me ha exigido prepararme muy bien»

–En los pocos días que lleva 'No puedo vivir sin ti' en Netflix, ¿siente que ha obtenido más reconocimiento que todo el periplo de exhibición con 'Abuelos'?

–Son caminos distintos. La exhibición cinematográfica tradicional tiene un circuito de festivales, de prensa y de proyecciones que es muy bonito y es muy gratificante. Y está este nuevo camino, que no lo conocía, que te ofrecer una exhibición como no puedes disfrutar en el cine. A nivel de reconocimiento no te sabría decir, pero sí es cierto que la película se ve muchísimo más que lo que se puede ver en salas de cine. Son dos caminos distintos, pero los dos son muy gratificantes.

–'No puedo vivir sin ti' se enmarca en un género de comedia, pero en el fondo de la película subyace un poso de drama.

–Así es, tiene la estructura clásica de este tipo de comedias, pero de fondo está el drama familiar y el drama del divorcio. A partir de ahí, vemos cómo intentar salvar ese matrimonio con situaciones cómicas que llevamos al límite, con situaciones exageradas intentando hacer una metáfora de lo que nos podría pasar por tener adicción al teléfono.

–Es coguionista de la película. ¿Lo prefiere así? ¿Trabajar con sus propios textos?

–Hay veces que escribo yo solo, pero generalmente siempre lo hago con un compañero. Creo que las películas salen mejor, creo que permite más, como dicen los argentinos, 'pimponear'. Es decir, intercambiar ideas y hacer con eso que los guiones se enriquezcan más. En este caso, tuve la suerte de trabajar con José Gabriel Lorenzo, que es un guionista madrileño, muy amigo mío y muy bueno. Estoy muy contento de trabajar con gente así.

–El título de la película bebe del título de una canción de Los Ronaldos.

–El título fue lo primero que elegimos la película, no tanto por la canción, sino por el doble sentido que tiene la frase de «No puedo vivir sin ti», que yo creo que refleja muy bien lo que queríamos contar. A partir de ahí, sí que entendíamos que, en algún momento, tenía que aparecer la canción. Preferimos guardarla para el final para poner la guinda. Aparte de eso, toda la música es una música orquestal compuesta por el maravilloso compositor musical Lucas Vidal, que es un genio. Creo que ha hecho un trabajo maravilloso.

–¿Qué cree que le ha aportado esta película que no le aportó 'Abuelos'?

–Muchísimas cosas. En primer lugar, experiencia. La comedia es un género muy difícil y me ha exigido prepararme muy bien y buscar muchas referencias para saber transmitir esa comedia. También es una película con más producción A nivel de localizaciones, de actores, de situaciones, de extras… Coordinar todo eso ha sido un reto.

–¿Próximos proyectos? ¿Largos, cortos, series, documental…?

–Todo lo audiovisual me interesa. Me encantan las buenas historias, independientemente de su duración. De hecho, no me gusta distinguir entre corto y largo. Me gusta hablar siempre de películas y, luego, hablar de la duración de la película. Y sí, me gustaría mucho adentrarme en la serie. Tenemos ahí un proyecto que estamos empezando a desarrollar y escribir. Le tengo mucho respeto a la serie porque en el fondo es como una película muy larga. Me gustaría mucho, la verdad, porque te da la posibilidad de poder ahondar mucho más en las tramas y desarrollar más los personajes.

–¿Algún proyecto para Plasencia o Extremadura?

–Me gustaría mucho. Tengo un guion que me encantaría rodar en Plasencia. Además, estoy muy agradecido el respaldo que me da. Desde que empecé con los cortos, siempre he tenido el apoyo de la ciudad y de la gente para participar en esos cortos y en las proyecciones. Me siento muy querido y estoy muy agradecido.