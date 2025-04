Sesiones plenarias de alta tensión

De un tiempo a esta parte, la beligerancia entre el PP –con mayoría absoluta- y el grupo de Unidas Podemos –con dos concejalas- se ha ... incrementado y es habitual que las sesiones se sazonen con indirectas y acusaciones que tienen que ver más con las formas que con el fondo. El enfrentamiento del último pleno, celebrado el miércoles, ha llamado la atención.

«Tiene la lengua muy gorda», «no sabe leer», «vagas», «su vecina» (refiriéndose a la concejala), «estas dos señoras (refiriéndose a dos concejalas)», «la lengua muy larga y me ahorro el resto de la canción…». Éstas son las cosas que tenemos que soportar por parte del PP», escribió la edil de Unidas Podemos, Elena Mejías, en X.

La secundó la número 1 de su agrupación en Extremadura, Irene de Miguel. «Estos comentarios despectivos, humillantes y machistas son proferidos por un concejal del PP en Plasencia. ¿Seguiremos aguantando la violencia política de sus compañeros de filas?», preguntaba a María Guardiola. Su comentario sirvió de caja resonancia para que el pleno placentino, por un momento, se hiciera un hueco en la agenda política de la región.

El concejal aludido es Álvaro Astasio y la ‘pelea’ no surgió el miércoles, sino que se remontaba a una comisión de la semana anterior, donde el responsable de Recursos Humanos y la edil Mavi Mata se las tuvieron tiesas. Ya en el pleno, con la defensa de Pizarro a Astasio, la tensión subió de grado.

«Yo he visto el vídeo de la comisión y la primera que insulta es la señora Mata. Le llama ridículo y mentiroso y él lo que hace es defenderse», aseguró el alcalde, antes de pronunciar la frase que enervó a las dos concejalas. Dijo exactamente a la edil Mavi Mata que tiene «la lengua muy larga y no voy a poner la segunda parte de la canción, porque la alusión no viene al respecto».

Ayer, el propio Astasio salió a responder el mensaje de Irene de Miguel: «Invito a la señora de Miguel a que vea las imágenes y que valore por ella misma. Igual se tiene que retractar sobre los calificativos que ha hecho sobre mí y la que tiene que pedir perdón va a ser ella a mi persona y no yo».

Astasio insistió en que «la señorita Mejías en varias ocasiones nos llamó sinvergüenzas, lo lleva haciendo de manera continua en los plenos y fuera de micrófono».