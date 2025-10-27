El SES trata de combatir una plaga de cucarachas en el Hospital de Plasencia La Junta atribuye la presencia, denunciada por el PSOE, a las obras y al calor, y asegura que ya está aplicando medidas de control

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

El PSOE de Plasencia ha denunciado la aparición de una plaga de cucarachas en el Hospital Virgen del Puerto, una situación que, según los socialistas, «ha llegado a un punto intolerable». En un comunicado, el partido asegura que tanto pacientes como trabajadores han confirmado la presencia de insectos «en varias habitaciones de la segunda planta» y que el problema «afecta a todo el centro sanitario».

El grupo socialista considera que se trata de «una alerta sanitaria» y no de un hecho aislado. «¿Dónde están los protocolos de higiene? Un hospital debe ser un lugar estéril, no un foco de infección», afirman, al tiempo que advierten de que esta situación «compromete la recuperación de los enfermos y la salud de los profesionales».

El PSOE exige al Servicio Extremeño de Salud (SES) «una desinsectación total y profunda», así como garantías de que se mantendrá «la higiene al máximo nivel» y explicaciones sobre cómo se ha podido llegar a este punto. Recuerdan además que ya denunciaron ante Salud Pública de la Junta de Extremadura el pasado 22 de julio la existencia de plagas en distintos puntos de la ciudad.

El SES sostiene que se trata de una presencia puntual de insectos, localizada principalmente en zonas próximas a la calle y sin impacto en áreas sensibles ni en pacientes vulnerables. Asegura que la empresa adjudicataria del control de plagas está actuando bajo la supervisión de los equipos de Medicina Preventiva y Mantenimiento, con refuerzo en la colocación de trampas y tratamientos de desinsectación.

El SES atribuye la aparición de cucarachas a las obras en curso y las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, y afirma que se ha puesto en marcha una actuación intensiva para eliminar los insectos y garantizar la seguridad e higiene en el centro hospitalario.