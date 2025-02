El SES palía con especialistas de Medicina Interna el déficit de oncólogos en Plasencia

Ana B. Hernández Domingo, 17 de noviembre 2024, 20:55 Comenta Compartir

David Martín es un vecino de Rebollar que está pendiente desde el pasado 18 de septiembre de una revisión por el cáncer de próstata que ... ha sufrido. «Cuando me tocaba la revisión me llamaron para decirme que no había oncólogo disponible para ello y todavía sigo esperando a que me den una cita», cuenta.

Su situación, dice, «es ejemplo de lo que ocurre con el servicio de Oncología en el hospital de Plasencia» y motivo por el que la plataforma en defensa de la sanidad pública del Valle del Jerte ha incluido entre sus reivindicaciones que se refuerce este servicio en el Virgen del Puerto. La realidad es que Oncología Médica atraviesa una situación crítica. Tiene cinco plazas de facultativos, pero desde hace un año ya son solo tres los especialistas con los que cuenta para una población que supera los 130.000 habitantes. Las dos vacantes, una motivada por un traslado y la otra por una excedencia, no se han cubierto, lo que impide que los tres oncólogos que permanecen en el servicio puedan asumir la demanda asistencial que tienen. Ante esta realidad, que afecta igualmente al servicio de Oncología Radioterápica, el SES ha dispuesto la ayuda de otros especialistas del propio centro hospitalario y de procedentes de otros de la región para reforzarlos. En el caso de Oncología Médica, para suplir sus tres vacantes, se ha apostado por «la asistencia compartida entre Oncología y Medicina Interna», dice Salud. «Este sistema de trabajo es actualmente uno de los más comunes en todos los sistemas de salud del país como herramienta ante la falta de especialistas oncólogos que hay en general y sobre todo que trabajen en hospitales comarcales», explica. Por eso indica que en el caso del Virgen del Puerto de Plasencia, «la hospitalización oncológica la lleva el servicio de Medicina Interna en perfecta colaboración y unidad con Oncología», de tal manera que hay dos internistas que se ocupan de las consultas de revisiones diarias a pacientes oncológicos que hayan respondido de manera satisfactoria al tratamiento, se encuentren estables o incluso libres de enfermedad «en acuerdo y colaboración estrecha con Oncología», insiste el SES. Dos vacantes más Pero la falta de especialistas afecta igualmente a la Oncología Radioterápica en el hospital placentino y, en este caso, son especialistas de otros hospitales de la región los que están reforzando el servicio en el Virgen del Puerto para garantizar la continuidad de los tratamientos. El servicio de Oncología Radioterápica cuenta con tres plazas en Plasencia de las que, en la actualidad, solo una está ocupada. «Otra está vacante y otra de baja laboral», detalla el SES. Es el motivo por el que «la asistencia y tratamientos de los pacientes que precisan de oncología radioterápica, en definitiva, se hacen por la única médico que está al 100% a diario y con ayuda y colaboración con un oncólogo radioterapeuta que viene cuatro días por semana, dos días del área de Cáceres y otros dos del área de Mérida». Además, para reducir la actividad, «los pacientes con cáncer de próstata que precisan radioterapia desde este mes se derivan al área de Cáceres exclusivamente para el tratamiento».

