El SES deberá pagar 10.000 euros a un paciente que perdió la visión de un ojo

Un informe de la Comisión Jurídica de Extremadura considera que la mala praxis del Servicio Extremeño de Salud (SES) hizo que un hombre, que ... acudió al servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Puerto tras un desprendimiento de retina, perdiera la visión de un ojo. Concluye que el facultativo que le atendió no actuó de acuerdo a la 'lex artis', es decir, a los estándares y normas establecidos en la profesión que habrían podido evitar la pérdida de visión de su ojo derecho. Por este motivo, la Comisión Jurídica de Extremadura dictamina que hay que indemnizar al reclamante con una cuantía resarcitoria que asciende a 9.843 euros, todo ello a pesar de que el paciente reclamaba la cantidad de 205.40 euros. El dictamen es preceptivo y no vinculante.

Todo sucedió el 4 de marzo de 2021, cuando el hombre acudió al servicio de Urgencias debido a que tenía moscas volantes y manchas en el ojo derecho, donde ya había sufrido anteriormente una catarata traumática y afaquia postquirúrgica. El facultativo de Oftalmología procedió a hacer una pauta con láser y señaló que recibiría una citación para someterse a una revisión a las dos semanas. No se diagnosticó desprendimiento de retina, lo que hubiera necesitado una operación urgente.

Después de dos semanas sin haber recibido cita alguna para revisión, el hombre acudió el 22 de marzo (18 días después) al hospital para comprobar si había alguna cita programada. No había ninguna, por lo que fue citado para el día 29 de marzo (25 días después). En ese momento, ya manifestó que en esa fecha había empeorado y perdido la visión del ojo derecho en su totalidad.

En la revisión del 29 de marzo, el médico comprobó que no había mácula y que por ello debía realizarse una cirugía de urgencia al día siguiente. Cuando acudió a la cita, otro facultativo decidió que no procedía cirugía de urgencia, de tal forma que no fue operado el 6 de abril (33 días después). Se le pautó un tratamiento de reposo con la cabeza boca abajo durante diez días y se le citó para revisión el 14 de abril.

Finalmente, un informe de la Fundación Jiménez Díaz acreditó que el retraso de la intervención había provocado la pérdida de prácticamente la total visión del ojo derecho, pudiendo únicamente ver el movimiento de las manos.

En esa línea también se pronunció el informe de Inspección Sanitaria, que reconoció la mala praxis del facultativo al entender que «los desprendimientos de retina con mácula no afectada deben ser intervenidos urgentemente, para evitar la progresión y afectación macular, que implicaría mal pronóstico para la agudeza visual final».

Inspección Sanitaria también ha estudiado qué había fallado en el protocolo. Subraya la falta de comunicación entre el facultativo y la enfermera.

«Al parecer, no se activa la cita y cuando la reclama el paciente, a las dos semanas, se añade una semana más de espera. (El facultativo) Informa que comunicó a la enfermera la anotación de revisión en dos semanas efectuada en Jara. La enfermera de consulta comunica que no fue informada por el facultativo sobre dicha anotación. Sobre el retraso de una semana en la revisión prevista, (el facultativo) informa desconocer el motivo, y la enfermera que se fijó por orden médica. Jefatura de servicio dice que es citado en la primera fecha disponible».