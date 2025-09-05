HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada principal del edificio de Servicios Sociales, que ha sufrido un par de actos vandálicos. HOY

Servicios Sociales aumenta la seguridad por la aparición de situaciones violentas

El Ayuntamiento ha instalado cámaras tras un intento de forzar la entrada, amenazas simbólicas y reacciones agresivas de los usuarios

JUAN CARLOS RAMOS

PLASENCIA.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido reforzar la seguridad en el edificio de Servicios Sociales después de que en los últimos meses se hayan ... registrado episodios de violencia que han generado preocupación entre el personal y los responsables municipales. El concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familia, David Calvo, explicó ayer que estos incidentes, aunque puntuales, son lo suficientemente graves como para poner en marcha medidas de prevención y protección.

