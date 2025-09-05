Servicios Sociales aumenta la seguridad por la aparición de situaciones violentas

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido reforzar la seguridad en el edificio de Servicios Sociales después de que en los últimos meses se hayan ... registrado episodios de violencia que han generado preocupación entre el personal y los responsables municipales. El concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familia, David Calvo, explicó ayer que estos incidentes, aunque puntuales, son lo suficientemente graves como para poner en marcha medidas de prevención y protección.

Los sucesos más recientes tuvieron lugar este verano. El primero, el 26 de junio, cuando la puerta de entrada al centro fue forzada y tuvo que ser reparada de inmediato. Finalmente no se interpuso denuncia por la dificultad de identificar a los autores. Pocas semanas después, entre finales de julio y principios de agosto, apareció bajo la puerta del edificio un paquete inquietante: un teléfono móvil quemado y mensajes que fueron interpretados como una amenaza directa.

Estos episodios no son aislados. Tal y como reconoció Calvo, en ocasiones el propio personal técnico y él mismo han sido increpados verbalmente por usuarios que, en momentos de frustración, reaccionan con violencia ante respuestas o decisiones administrativas que no coinciden con sus expectativas. Aunque estas situaciones representan «menos del 1% del total de los casos atendidos por el área», generan un clima de tensión que, en palabras del edil, obliga a la Administración a actuar con responsabilidad.

Como primera medida, el Ayuntamiento ha instalado cámaras de vigilancia en las entradas del edificio de Servicios Sociales, tanto en la puerta principal como en el acceso desde el garaje. Calvo subrayó que esta actuación se ha realizado cumpliendo con la normativa de protección de datos y con el objetivo único de disuadir posibles comportamientos inapropiados, proteger a los trabajadores y garantizar el correcto desarrollo del servicio público.

Las cámaras, insistió, solo graban las zonas comunes de acceso y en ningún caso captan imágenes del interior de despachos, pasillos, salas de formación, baños o de la vía pública. Además, en los accesos se han colocado los carteles informativos obligatorios que detallan el tratamiento de las imágenes y los derechos de los ciudadanos. Las grabaciones se conservarán un máximo de 30 días, salvo en casos en los que pudieran ser requeridas por motivos judiciales o policiales.

Calvo recordó que desde que asumió la responsabilidad de la Concejalía, hace algo más de dos años, uno de sus objetivos prioritarios ha sido velar por la seguridad tanto del equipo humano como de las instalaciones y los usuarios. «Queremos garantizar la integridad física y emocional de quienes trabajan en el centro, así como la protección del edificio y el correcto desarrollo del servicio público que prestamos», señaló.

El concejal quiso poner en contexto la situación: cada año, Servicios Sociales atiende a un gran número de personas y los episodios violentos son muy minoritarios. Sin embargo, aunque son escasos, «son lo suficientemente graves como para que tomemos medidas responsables y preventivas», recalcó. Además de la videovigilancia, Calvo adelantó que se están estudiando otras medidas para seguir reforzando la seguridad del edificio y garantizar un entorno de trabajo seguro.