Los servicios de limpieza recogen 2 toneladas de basura en la ribera de San Lázaro

Los servicios municipales de limpieza de Plasencia han retirado casi dos toneladas de residuos y escombros en el entorno de San Lázaro, junto a la ... ribera del río Jerte. Así lo confirmó en el último pleno municipal el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Alfredo Moreno, quien alertó del «abandono generalizado» en varias zonas de la ciudad y, especialmente, en los márgenes del río.

La situación en San Lázaro no es nueva. De forma recurrente, el tramo comprendido entre el puente Gutiérrez Mellado y la ermita de San Lázaro se convierte en un vertedero donde se acumulan bolsas de basura, cartones, botellas, bombonas e incluso sofás. El Ayuntamiento de Plasencia reconoce que, pese a las limpiezas periódicas, la zona «vuelve a estar igual al poco tiempo». A lo largo de los últimos años, vecinos y paseantes han denunciado reiteradamente el estado de degradación de la ribera, uno de los puntos más sensibles del recorrido urbano del Jerte a su paso por la ciudad.

Nisa explicó que la reciente actuación ha sido «una gran limpieza con muchos problemas», ya que la acumulación de materiales requería maquinaria específica y medidas de seguridad especiales para su retirada. El edil añadió que el Ayuntamiento estudia externalizar este tipo de trabajos porque la normativa exige tratar cada residuo «de una manera diferente, con protección del personal y medios técnicos adecuados».

Alcantarillas e imbornales

El portavoz del PSOE también aprovechó su intervención para reclamar una limpieza periódica de alcantarillas e imbornales antes de la llegada de las lluvias otoñales, que, según dijo, «provocan inundaciones cada vez que llueve lo más mínimo en Plasencia». También denunció el estado de los ascensores públicos, «donde da asco entrar», y la falta de mantenimiento en la circunvalación sur, donde apuntó que hay «falta de desbroce, árboles secos, mobiliario roto y semáforos que no funcionan».

Moreno insistió, además, en la necesidad de que la UTE de limpieza cumpla con la cláusula del contrato que obliga a realizar campañas informativas sobre la recogida de muebles y enseres, ante el aumento de vertidos fuera de los días establecidos. En este punto, Nisa reconoció que «es incivismo total» y se comprometió a impulsar esas campañas «de forma permanente».

Respecto a la limpieza de vegetación, que crece sin control en las márgenes del río, el concejal aseguró que el Ayuntamiento de Plasencia ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo autorización para intervenir y que, en cuanto llegue la respuesta, «actuaremos en el tema».