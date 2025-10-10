HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspecto habitual de la ribera en San Lázaro, llena de bolsas de basura. J. C. R.

Los servicios de limpieza recogen 2 toneladas de basura en la ribera de San Lázaro

El Ayuntamiento estudia externalizar estas actuaciones, tanto en el río como en otras instalaciones, a causa de su complejidad

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Los servicios municipales de limpieza de Plasencia han retirado casi dos toneladas de residuos y escombros en el entorno de San Lázaro, junto a la ... ribera del río Jerte. Así lo confirmó en el último pleno municipal el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Alfredo Moreno, quien alertó del «abandono generalizado» en varias zonas de la ciudad y, especialmente, en los márgenes del río.

