El servicio de limpieza del Hospital sigue firme y no acepta el cambio de convenio

A cada día que pasa, la situación entre los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Virgen del Puerto, por un lado, y la ... empresa concesionaria y el Servicio Extremeño de Salud, por otro, se encalla mucho más. Este jueves, los delegados de personal se sentaron con la empresa Sertum para intentar desbloquear del convenio colectivo y reivindicar el abono del plus de toxicidad de Hospitales y Centros de Salud. Y no lo han conseguido.

Comisiones Obreras decía que el resultado de la reunión era decisivo para la convocatoria de una huelga indefinida. Y la verdad es que las sensaciones, tras acabar el encuentro, son peores que antes de empezarlo. Tanto es así que el caso placentino está prácticamente calcando los pasos del Complejo Hospitalario de Cáceres, que empieza la huelga el lunes.

La empresa ha accedido a abonar ese plus de toxicidad del 30%, pero siempre y cuando los trabajadores de la limpieza abandonen el convenio del Hospital Virgen del Puerto, que se remonta a la década de los 90, y regresen al convenio provincial.

La representación legal de los trabajadores ha dicho que, bajo ningún concepto, pueden aceptar esa propuesta. Si lo hacen, la jornada laboral pasaría de las 1.572 horas al año de la actualidad a las 1.698 del convenio provincial. A nivel de antigüedad, pasarían de un aumento del 4% del salario base cada tres años a un 3% que contempla el pacto provincial. Y ese salario, en el convenio del Virgen del Puerto es de 1.037 euros, mientras que es de 884 euros en el provincial. Para acabar, en cuanto a los asuntos propios, el hospital placentino tiene un mínimo de cinco días, mientras que el provincial solo tiene tres.

«La propuesta de la empresa es inaceptable, porque se pierden sí o sí muchísimos derechos», decía Antonio Pino, secretario de Organización de CC.OO. del Hábitat de Extremadura. «Esperábamos negociar puntos concretos, pero lo que entiendo es que la empresa ya no quiere negociar. Quiere ir a la huelga y dejar el servicio en cuanto finalice y no suscribirse a la prórroga», insistía.

Tampoco hay un acuerdo para equiparar el convenio a la subida de la inflación, como se ha firmado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que es del 4% este año, un 3% en el siguiente y otro 3% en el siguiente. «Por menos de un 10% no se abre la mesa para negociar cualquier tipo de asunto», dice Pino.

«En la estacada»

Sobre este escenario, los representantes sindicales y los 60 trabajadores del servicio de limpieza celebrarán una asamblea el próximo miércoles 17 de mayo, en el cambio de turnos, a eso de las 14.30 horas. En esa asamblea decidirán si acuden a la mediación. Si hay unanimidad, esa mediación tendría lugar 48 horas más tarde como máximo. Si tras la mediación, las posturas siguen enfrentadas, se convocaría la huelga unos diez días después. Es decir, el parón del servicio de limpieza en el Hospital Virgen del Puerto podría llegar a finales de mayo.

«Con la cerrazón de la empresa y con la cerrazón del SES, vamos a ir a la huelga y se van a complicar mucho las cosas», se lamenta Antonio Pino, que dice que «los trabajadores y las trabajadoras han estado día a día al pie del cañón a pesar del covid, no han dejado de ir a trabajar hasta caer enfermos la mayoría de ellos. Me parece muy fuerte que ahora no les quieran aplicar el plus de toxicidad por el que han enfermado durante la pandemia. Les han utilizado y ahora les dejan en la estacada».