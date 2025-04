El servicio de ayuda a domicilio se restablece en Plasencia con 350 usuarios

LUCÍA SEMEDO Miércoles, 17 de agosto 2022, 07:43 | Actualizado 08:03h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha restablecido el sistema de ayuda a domicilio después de dos meses de pausa. La semana pasada se incorporaron a sus puestos un total de 54 asistentes a jornada completa que sustentan un servicio que da cobertura a 350 usuarios.

Flor Conejero, la concejala de Servicios Sociales, añadió que aún faltan 4 o 5 personas por incorporarse al puesto, por lo que espera que llegue a 400 placentinos durante los próximos días. Su labor va desde la ayuda con la movilidad y desplazamiento hasta la alimentación e higiene de los usuarios, entre otras actividades cotidianas.

Los beneficiarios de este sistema son personas dependientes y con procesos agudos que afectan tanto a su movilidad como a su autonomía. Algunos de ellos, por la cronicidad de sus dolencias, no entrarían en los supuestos iniciales que contempla este servicio pero el consistorio optó por incluirlos también.





En cuanto a la lista de suplentes, la edil explicó que este año hay suficientes personas para cubrir las bajas que puedan ocasionarse durante el periodo de duración de los contratos.

Estos contratos son de un año de duración y el trabajo es a jornada completa.

Bloqueo en Verano

Este servicio se ha visto paralizado durante los últimos dos meses, una cuestión que se repite cada año y que supone un grave problema para los usuarios.

Desde el PSOE exigieron al consistorio que, dada la importancia de la ayuda a domicilio, se restablecieran las ayudas cuanto antes, cubriendo las plazas necesarias para seguir atendiéndoles.

«Casi dos meses en los que las personas que tienen la necesidad vital de depender de alguien que les ayude, están totalmente desatendidas», manifestaron, calificando la situación de «deplorable y de todo punto inaceptable», expresaron desde esta agrupación política.

Las quejas desde los partidos de la oposición y de las plataformas ciudadanas se repiten cada año pero la situación no mejora y tampoco existen, por el momento, previsiones de que lo haga.

Conejero explicó que este es un servicio «impropio» que el consistorio no tiene la obligación de ofrecer pero que asume cada año mediante el Plan de Empleo. «Los Planes de Empleo no se solapan y hasta que no terminan unos trabajadores no pueden empezar los otros».

Según Conejero, este año la pausa se prolongó porque «todos los auxiliares cogieron sus vacaciones durante el mes de julio. Estos días son suyos, forman parte de su contrato y hay que respetarlos». Para dar comienzo al nuevo proceso de selección, que lleva aparejado el anuncio público, la elaboración de un examen, la puntuación y el periodo de reclamación pertinente, hacía falta concluir con el anterior y, a su vez, este tiempo incluía las vacaciones de los trabajadores.

En total, han sido cerca de dos meses con el servicio paralizado, más incluso que otros años. Por las características de los usuarios, este periodo supone un verdadero problema para los afectados. y sus familias, que deben buscar distintas, formas de hacer frente a la vuelta del servicio.

«Es una competencia autonómica, por lo tanto no se puede incluir en la RPT este servicio ya que es una competencia impropia. Mientras la Junta de Extremadura no asuma de manera directa esta competencia los ayuntamientos solo pueden hacerlo a través de Planes de Empleo» declararon desde el ayuntamiento.

