Sergio López: «No sabemos el motivo, pero la plaga del picudo rojo se ha parado en Plasencia»

Irrumpió en la primavera de 2019 y desde entonces ha ido colonizando a buena parte de las palmeras de la ciudad. Tanto es así que a finales de ese año la Junta incluyó a la ciudad en el listado de municipios afectados por el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), un escarabajo de origen asiático con capacidad para devorar las palmeras hasta provocar su muerte y que lleva años causando estragos en Plasencia.

Sin embargo, «no sabemos qué ha pasado esta primavera, pero la plaga del picudo rojo se ha parado», afirma Sergio López, concejal de Medio Ambiente. «Lo cierto es que esperábamos, como ha venido ocurriendo, una fuerte explosión de palmeras afectadas por este escarabajo, pero no se ha producido». Sergio López reconoce que «no sabemos cuál es el motivo, a qué se debe la situación en la que estamos, porque precisamente las altas temperaturas que hemos tenido pensábamos que favorecerían al picudo, pero no está ocurriendo». Por eso, señala, «por el momento la plaga se ha parado aunque seguimos vigilantes, porque aunque no lo veamos, sabemos que el picudo rojo sigue». Es así, continúa, «porque acabar con él es muy complicado, puesto que a día de hoy no tiene ningún depredador natural, por eso una vez entra en un palmeral va colonizando los árboles». Es lo que viene ocurriendo desde 2019, cuando se tuvo constancia de las primeras palmeras afectadas.

El tratamiento

Desde entonces, según los datos del edil de Medio Ambiente, «de las 62 palmeras públicas que teníamos, ya hemos enterrado 16». Se ha hecho en la antigua escombrera de la carretera de Salamanca, un espacio para el que el Ayuntamiento solicitó permiso a la Junta para este fin.

El resto han sido tratadas con un insecticida durante este invierno. «Porque el ciclo biológico del picudo rojo, como el de las plantas, queda aletargado en invierno», recuerda el edil. Y han sido los meses que se han aprovechado para poner inyecciones a los árboles, «un tubo que se mete dentro del tronco y donde se aplica el insecticida, para que cuando llegue la primavera y la palmera mueva la sabia, lleve este producto, y las larvas coman ese alimento envenenado, el tejido vegetal con el insecticida, y mueran». Lo cierto es, insiste Sergio López, «que se trata de un insecticida eficiente y lo que podemos decir ahora es que parece que ha dado resultado porque la plaga de picudo está parada, aunque a ciencia cierta no sabemos si se debe o no a este tratamiento».

Este insecticida se ha utilizado igualmente con las palmeras muertas. «Las rociamos con él, la quitamos, la volvemos a rociar de nuevo en el suelo, la envolvemos y la enterramos a una profundidad de dos metros en la antigua escombrera». Y, por último, se rocía de nuevo con el insecticida en el agujero.

