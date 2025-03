Sergio López presenta su renuncia como concejal de Plasencia por motivos de salud

No es que fuera una noticia inesperada, pero no deja de ser sorprendente, sobre todo por el lugar y el momento elegidos para hacerse ... pública. Sergio López Casares, edil de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Sostenibilidad, comunicó ayer ante el pleno del Ayuntamiento de Plasencia su decisión de renunciar a su acta de concejal. Lo hace por motivos de salud de índole coronaria, que se han acentuado en el último año. Da un paso al lado para centrarse en su propio cuidado y dedicar más tiempo a su familia.

Su renuncia, a pesar de ser comprensible, es sorprendente porque la cronología en las últimas horas ha sido vertiginosa. El domingo presentó el escrito, el lunes lo registró y este martes la comunicó a la sesión plenaria del Ayuntamiento de Plasencia, que la aprobó por unanimidad.

«En los últimos meses, mi estado de salud ha sufrido ciertos percances que me impiden poder continuar con la responsabilidad que tengo y que Plasencia y los ciudadanos placentinos se merecen. Por tanto, me veo en la obligación de renunciar a mi cargo de concejal», comenzaba diciendo Sergio López.

En su discurso, hubo lugar para dar las gracias a todos aquellos que le han acompañado en estos cinco años, empezando por su entorno más cercano: «Quiero agradecer a mi mujer y a mis hijas todo el sacrificio de estos años y pedirles perdón por las ausencias. Quiero devolverles el tiempo que este trabajo les robó. Creo que se lo merecen a partir de ahora».

También hubo palabras de gratitud para la bancada de la oposición: «Me quedo con las personas y, sobre todo, con las horas de trabajo que hemos estado juntos. Ha sido fácil poder llegar a consensos y realizar el trabajo de una forma muy cómoda».

Palabras para el alcalde

Lógicamente, algunas de las palabras más sentidas fueron para sus compañeros en el equipo de gobierno y para el alcalde: «Habéis sido mi familia y lo sabéis. Os quiero como hermanos y os deseo todo lo mejor. Os pido que sigáis trabajando como hasta ahora. Habéis sido todo un ejemplo para mí. Y querido Fernando, darte las gracias por la oportunidad que me diste en su momento de poder participar de esto, de enseñarme, como buen maestro, con tu ejemplo, con tu esfuerzo, a trabajar por una ciudad que yo quería y que me enseñaste a amar. A trabajar 24 horas, siete días a la semana por los placentinos y estar al cien por cien siempre dedicado a ellos, independientemente de las circunstancias que tengamos. Por eso, todos aquellos logros que he podido conseguir estos años son tuyos. Y los errores han sido estrictamente míos».

El acalde de la ciudad agradeció el trabajo desinteresado de Sergio López Casares en estos cinco años, alejado de cualquier interés personal o ambición política: «No vino aquí como trampolín para nada, sino para servir a su ciudad y a su partido, incluso afrontando situaciones personales tan complejas como la de la salud. Y yo tengo que agradecerle su lealtad. La lealtad personal a mí y también a esta casa. Las lealtades muchas veces vienen relacionadas con el hecho de querer algo más. En su caso era la lealtad absolutamente de conciencia. Era lealtad permanente y sincera, personal y política. Y eso es impagable».

La salida de Sergio López supondrá que haya una remodelación dentro del equipo gobierno. Solo se sabe que su acta caerá en manos José María Nisa, antiguo concejal de Interior y el siguiente en la lista del PP enlas elecciones municipales.