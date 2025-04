El Sepad dice que se encontraron 19.000 horas adeudadas a los auxiliares de enfermería del centro sociosanitario

J. C. R.

El centro sociosanitario vivió este jueves una actividad frenética a nivel político. Partido Popular, PSOE y Unidas por Extremadura centraron por unas horas su ... agenda en las reivindicaciones de muchos de sus trabajadores, que hace una semana salieron a la calle para manifestar su malestar por las condiciones laborales y la falta de personal para los meses de verano.

A primera hora de la mañana, el debate llegó a la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura. Compareció Estrella Martínez Lavado, directora gerente del Sepad, a la que la diputada socialista Nayara Basilio le pidió rendir cuentas. Ambas mostraron un talante empático por la dificultad que encierra la administración del centro sociosanitario, pero lo hicieron en medio de un cruce de acusaciones.

«Usted dirá que esto es una situación debida al anterior Gobierno socialista, pero durante este último año, con el Gobierno de la señora Guardiola, la situación ha empeorado y mucho, tanto para los trabajadores como para los usuarios», decía Nayara Basilio, que enumeró una serie de deficiencias. La más llamativa, según explicó, es que hay pacientes que se tienen que duchar de dos en dos.

«Lo que a mí más me sorprendió es que me contaran cómo se está duchando a las personas para que a los auxiliares les dé tiempo a hacer los aseos: de dos en dos. Pero no de dos en dos, tú te duchas ahí y yo aquí. Lo hacen de dos personas en dos personas. De una alcachofa de ducha se han sacado dos y se duchan de dos en dos», señalaba la diputada.

La directora gerente del Sepad reconoció que, cuando llegaron, se encontraron «un centro desestructurado en el que los puestos de coordinación del mismo se habían ido amortizando. Su situación era crítica».

También avaló el trabajo que ha hecho Alicia González desde que se incorporó en enero a la dirección del sociosanitario: «Comenzó a gestionar un centro que iba a la deriva. Con muy buen criterio y en consenso con los diferentes equipos multidisciplinares, se planteó una reestructuración del mismo, que en ningún momento supuso una reducción de personal. Por el momento, nosotros no hemos amortizado nada aún».

Como ejemplo de esa gestión, Estrella Martínez Lavado reveló que en diciembre se encontraron un total de 19.000 horas adeudadas a auxiliares de enfermería de los últimos cinco años. «Hemos bajado en marzo a 10.000. Y solo le hablo de auxiliares».

Esto sucedió en Mérida. Un par de horas después, en Plasencia, visitaron las instalaciones por separado Fernando Pizarro e Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura. El acalde placentino quiso arropar a la gerente en su visita al sociosanitario.

Por su parte, De Miguel pidió que se invirtiera más en salud mental: «No podemos dejar abandonadas a las personas y este tipo de centros no deberían esconder a las personas que necesitan atención continuada, sino lo que deberían hacer es intentar recuperarlas».