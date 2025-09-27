El Sepad defiende el desarrollo del plan 'Libre de sujeciones' tras la denuncia de los auxiliares en Plasencia El Servicio Extremeño dice que la implantación en Los Pinos ha sido gradual y con formación, refuerzos y materiales de seguridad

Juan Carlos Ramos Plasencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha respondido a las quejas trasladadas por auxiliares de enfermería del Centro Residencial Los Pinos de Plasencia, quienes la pasada semana denunciaron una creciente sobrecarga laboral y una falta de recursos que, según afirman, compromete la atención a los residentes tras la implantación del plan 'Libre de sujeciones'. Se trata de una estrategia asistencial que elimina o reduce drásticamente el uso de restricciones físicas y químicas para fomentar la autonomía, la seguridad y el bienestar de las personas mayores mediante adaptaciones ambientales, formación del personal y medidas alternativas.

En su comunicado, el Sepad subraya que este programa no ha sido improvisado, sino que forma parte del Plan Estratégico 'Deshaciendo nudos para el buen trato' y se ha implantado de manera gradual y planificada. El proyecto comenzó en abril de 2022 con un curso de formación impartido a todo el personal del centro, incluidos los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs), y culminó en abril de 2024. «La eliminación de sujeciones ha sido un proceso gradual, perfectamente planificado en el tiempo y con la implicación de todos los profesionales», asegura la institución.

El Sepad recuerda además que, durante esos dos años, el centro ha invertido en equipamiento destinado a reforzar la seguridad de los residentes y facilitar la labor del personal: camas cota cero, tatamis, protectores de cadera y suelos de seguridad, entre otros materiales. Junto a ello, afirma que se reforzó la plantilla de auxiliares en fines de semana y festivos con un profesional más por planta, ya que en esas jornadas no se realizan determinadas actividades como consultas externas o sesiones de terapia.

La dirección del centro recalca que mantiene abiertos canales de comunicación con trabajadores y familias a través de órganos como el Comité de Familias y el Comité de Libre Sujeciones, en los que también participan auxiliares de enfermería. «La dirección y el equipo directivo siempre han escuchado las necesidades de su personal y de las familias (…) y mantienen la voluntad de diálogo siempre que se les hacen llegar peticiones», señala el comunicado.

Malestar en la plantilla

La respuesta institucional llega tras la denuncia hecha pública el 19 de septiembre por auxiliares de Los Pinos, quienes advertían de un nivel de estrés «insostenible» y de que la ratio de personal no se ajusta a las necesidades reales. Los trabajadores insistieron en que no rechazan el modelo libre de sujeciones, que calificaron de beneficioso para los residentes desde un punto de vista ético y moral, pero sí lamentaron que su aplicación se haya hecho «sin su integración en el equipo multidisciplinar» y sin los refuerzos humanos necesarios.

En su escrito, remitido tanto a la secretaría general de la consejería de Sanidad y Servicios Sociales como a la Gerencia Territorial de Cáceres, denunciaron también la reducción de personal en fines de semana y festivos, pese a que «los cuidados para los pacientes en esos días son los mismos que a diario». Criticaron que el cómputo de plantilla incluya a profesionales del centro de día, que no asumen el cuidado de los residentes de 24 horas, y alertaron de la falta de apoyo y motivación por parte de sus superiores.

«Nos sentimos indefensos y con una insatisfacción profunda», expresaron, antes de advertir que la presión y la ansiedad derivadas de esta situación repercuten directamente en la calidad del servicio que reciben los mayores.