21 preguntas para saber cómo ha afectado la pandemia a los adolescentes en Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 21 de abril 2022, 07:19 | Actualizado 09:16h. Comenta Compartir

¿Se te ha hecho difícil respirar en la última semana, te has sentido triste, te costó mucho relajarte, no podías sentir ningún sentimiento positivo, ... has reaccionado de forma exagerada en ciertas situaciones?

Son algunas de las 21 preguntas que conforman la encuesta que en las últimas semanas han respondido buena parte de los adolescentes de Plasencia, alumnos de entre 12 y 18 años que cursan Secundaria y Bachillerato. ¿Sentiste que no tenías nada por lo que vivir, que te agitabas, que se te hizo difícil terminar las cosas, que estabas a punto del pánico, que no te entusiasmabas por nada, que valías poco como persona? Beatriz Ruiz, Pablo Alonso y Marta Pérez son los tres residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria que están realizando la especialidad en Plasencia y que están detrás de esta encuesta. Cuentan con el respaldo de su unidad docente y el asesoramiento del comité de ética de la investigación clínica. «Sabemos que los adolescentes están sufriendo los efectos de la pandemia, que está afectando a su salud mental porque ya hay estudios al respecto», explican. «Pero queremos saber cuál es la situación en la que se encuentran los adolescentes de la ciudad, cómo les ha afectado a ellos dos años de pandemia». Por eso, «porque dentro de la Enfermería, además de la función asistencial, tenemos otras muchas como la labor investigadora», estos tres profesionales sanitarios llevan a cabo un estudio para determinar los efectos reales de dos años de pandemia entre quienes tienen 12 y 18 años en la ciudad. Para eso, «hemos enviado una encuesta validada, integrada por 21 preguntas que está funcionando en otras investigaciones, a los centros educativos de Plasencia». Y la respuesta obtenida es buena. «La mayoría de los centros ha colaborado, ha habido mucha aceptación, los alumnos han participado y respondido a la encuesta, que es voluntaria y anónima», aclaran. Por eso cuentan con resultados suficientes para confeccionar a partir de ahora la foto que persiguen y determinar cómo ha afectado la covid a la salud mental de los adolescentes de Plasencia. Más consultas «Las preguntas nos permiten saber si tienen síntomas de ansiedad, estrés y depresión en estos momentos», indican los residentes. Y en función de ello, «proponer soluciones y dar a conocer los recursos con los que se cuenta para poder dar respuesta a la situación, a los efectos que la pandemia les ha generado». En definitiva, conocer por los propios protagonistas si la covid les ha dejado o no secuelas, a cuántos y de qué tipo. Un estudio exhaustivo que concretará unos efectos que diferentes profesionales del SES ya han explicado en este periódico que se están produciendo en los adolescentes, tras constatar un aumento de las ideas y de los intentos de suicidio, de las autolesiones, como ha puesto de manifiesto la psiquiatra María Victoria Gómez Tomé, coordinadora del equipo de salud mental de Plasencia. No en vano, los datos que al respecto maneja la Consejería de Sanidad dejan claro que las consultas por las múltiples patologías relacionadas con la salud mental han aumentado con la pandemia en la región. En el caso de menores y adolescentes, ese incremento ronda el 20%. En 2019 se contabilizaron 15.624 consultas, en 2020 el número subió hasta las 17.024 y, de nuevo, creció durante el pasado año hasta alcanzar las 18.287.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión