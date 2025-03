La Semana Santa de Plasencia se promocionará en cuatro oficinas de Correos

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 10 de febrero 2024, 09:13 Comenta Compartir

La Semana Santa de Plasencia sigue intentando trascender más allá de las fronteras regionales y este año se va a promocionar en tres ciudades españolas: Madrid, Ávila y Talavera de la Reina. Lo hará a través de las oficinas de Correos y las pantallas de promoción que hay ubicadas en sus edificios, desde donde se mostrará el cartel elegido para este año, obra de Cristina Blázquez Buenadicha. Así lo ha explicado Juan Pedro Fuentes Serradilla, presidente de la Unión de Cofradías de Plasencia.

Los lugares elegidos en Madrid son las oficinas de la calle Conde de Peñalver, sede corporativa de Correos desde hace dos años, y de Paseo del Prado, dos de las de mayor volumen de España. Se suman también la de Ávila y la de Talavera de la Reina.

«En Talavera de la Reina se ha elegido porque estamos tratando, está bastante avanzado, de hacer un hermanamiento con esa ciudad. Se dieron los primeros pasos antes de la pandemia, pero la pandemia lo paró», explica Juan Pedro Fuentes.

El presidente de la Unión de Cofradías espera que esta acción sume impactos para buscar la declaración de interés turístico nacional para la Semana Santa placentina, aunque Alfredo Moreno, portavoz del PSOE, insinuó en el último pleno que el Ministerio no va a atender esa petición.

«Oficialmente, nosotros no tenemos todavía comunicación. Está claro que en cuanto la tengamos lo vamos a decir. Sea en el sentido que sea. Imagino que el PSOE está a lo mejor bien informado», decía Fuentes.

Si la decisión del Ministerio es negativa, Fuentes no sabe si la Unión de Cofradías seguirá en la carrera: «No lo puedo decir ahora. Nos tenemos que reunir todas permanentes, saber con qué contamos, qué no contamos... Y hasta que no lo sepamos oficialmente, no vamos a dar ningún paso. Ojalá sea mañana mismo. Si es mañana mismo, nos pondríamos ya en marcha».