La Semana Santa de Plasencia, como nunca se había visto

Desde de que se puso al frente de la reclamación del Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de Plasencia, el Ayuntamiento no está dejando de trabajar para tratar de alcanzarlo. Hace justo un mes, lideró la firma de un documento de compromiso institucional a favor de la declaración de la Pascua local como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Y ahora, acaba de publicar el anticipo de lo que será un documental que pondrá imagen y sonido a la Pasión placentina para intentar suscitar el interés más allá de las fronteras regionales.

El tráiler del documental se estrenó el pasado viernes y en solo un día y medio ha alcanzado a 30.000 personas a través de Instagram. Dura poco más de un minuto y medio y arranca con unas velas en penumbra y un pequeño texto: «Desde el siglo XIII Plasencia rememora cada año la pasión y muerte de Cristo por calles y rincones únicos. Una Semana Santa viva en la que participan más de 14.000 personas y que saca a la calle 25 pasos».

Para ver el documental completo, que dura alrededor de 10 minutos, habrá que esperar hasta finales de mayo. Su autor es Juanma Lorenzo, reconocido por su trabajo en Canal Extremadura TV y en su empresa 'Soy Documental', dedicado al rodaje de eventos de todo tipo y vídeos corporativos.

El anticipo no ha podido dejar mejor sabor de boca. «Todas las reacciones de la gente han sido todo positivas, todo alegría y todo muy emotivo. Estoy muy contento. No tengo palabras para describir lo bien que me siento por lo que me han transmitido. Pero aparte de conseguir emocionar, lo que persigo es que el autor también esté contento con el resultado. Y yo estoy muy contento y muy satisfecho. A mí me encanta», dice Juanma Lorenzo.

Juanma Lorenzo ha sido el encargado de poner imagen y sonido a la Semana Santa placentina.

El rodaje no fue sencillo, sobre todo porque la lluvia obligó a cancelar un buen número de procesiones: «Es algo que sabíamos que podía ocurrir y al final nos tuvimos que adaptar. Intentamos enfocar la grabación de la manera en la que estaban ocurriendo las cosas. De todas formas, a pesar del agua, íbamos con la lección aprendida o con los deberes hechos».

Las imágenes de la noche placentina son espectaculares, mucho más en dimensiones de 4K. Sin embargo, si hay un verdadero protagonista, ese es el sonido: «Refleja mucho lo que es toda la Semana Santa. He querido aprovechar los matices que nos daban los sonidos y la música de las procesiones, que es emocionante».

En cuanto al desarrollo de la película, sigue el transcurso de la Pascua, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección: «La Semana Santa cuenta una historia, así que creo que es importante que mantenga el orden cronológico».

Y para no perder detalle de nada, Juanma Lorenzo se apoyó en otro cámara, Raúl Bueno: «Si no, era imposible. Dentro de cada iglesia, cada uno nos poníamos en un sitio distinto. Uno estaba de frente y el otro estaba en un lateral o en la parte trasera. Estábamos los dos intentando coger lo mejor».

