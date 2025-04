La Semana Santa placentina registró un ocupación del 95% a pesar de la lluvia

La Semana Santa de Plasencia tenía previsto celebrar ocho días de procesiones, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. A causa ... del temporal, solo se pudieron desarrollar, con una normalidad condicionada, cuatro de ellas: ambos domingos, lunes y miércoles. Varios días antes de que el agua se cruzara por el camino de Pasión de las cofradías placentinas, la ocupación de plazas hoteleras rozaba el 100%. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, hubo alguna que otra cancelación, pero el balance ha sido positivo. Según la concejalía de Turismo, la ocupación ha sido superior al 90%.

«A pesar de las incidencias climatológicas, podemos afirmar, con los datos que tenemos de los alojamientos turísticos, que la ocupación ha rondado entre el 90 y el 95%. Yo creo que son unas cifras buenísimas», decía Belinda Martín en la presentación de los números.

La concejala de Turismo reconocía que ha habido alguno que otro que se echó para atrás en el último momento, «pero en la mayoría de los casos no ha habido cancelaciones y se han visto muchos turistas».

El que también ha salido beneficiado durante la Semana Santa ha sido el sector de la hostelería, con reservas y establecimientos llenos, a pesar de que «las terrazas no se han podido lucir». Sin embargo, «el interior de los restaurantes ha estado completo. Y aunque el alojamiento no ha estado al 100%, se ha compensado con desayunos, comidas y cenas. No ha sido la Semana Santa tan maravillosa que esperábamos, pero se puede decir que hemos tenido una muy buena Semana Santa».

En este sentido, Belinda Martín quiso dejar claro que los beneficios en la hostelería y en la restauración son beneficios para toda la ciudad: «La hostelería mueve muchos sectores y muchos servicios. Si un sector funciona bien, el resto funciona bien. Creo que todos lo sabemos y somos conscientes de ello. Ahora esperemos que la primavera empiece a dejarnos sus rayos de sol. Tenemos por delante ahora una temporada muy bonita y muy positiva. Esperemos que nuestras cifras aumenten como cada año están haciendo».