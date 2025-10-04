La Semana de la Salud Mental llenará la ciudad de charlas y actos solidarios

La Semana de la Salud Mental llenará Plasencia de actividades del 7 al 10 de octubre, con un programa que busca visibilizar la importancia ... del bienestar psicológico y reclamar recursos adecuados para su atención. Organizada por el Ayuntamiento y Feafes Salud Mental Plasencia, la iniciativa combina charlas, actos institucionales, mesas informativas y un mercadillo solidario en distintos escenarios de la ciudad.

El lunes 7 de octubre, a las 10.00 horas, Las Claras acogerá la charla ‘Enfermería y Salud Mental’, a cargo de Nuria Bravo. En el mismo espacio, el martes 8, también a las 10.00, se celebrará la conferencia ‘Discapacidad y Salud Mental’, impartida por Itziar Flores Martín. El miércoles 9, Feafes Plasencia se unirá en Mérida a las actividades regionales del Día Mundial de la Salud Mental, con la participación de asociaciones de toda Extremadura.

La jornada central llegará el jueves 10, cuando la Plaza Mayor será el escenario de las actividades más representativas. Desde las 10.00 horas se instalará una mesa informativa y un mercadillo solidario con trabajos realizados en los talleres de la asociación, y a las 12.00 se procederá a la lectura del manifiesto institucional con la participación del alcalde y la corporación municipal.