Seis asociaciones vecinales estudian dejar la Fepave

Las asociaciones de vecinos de Rosal de Ayala, Procasa del Puerto, Intramuros, El Pilar, Los Monjes y Guadalupe están estudiando su salida de la federación vecinal. Se trata de las mismas agrupaciones que hace ya casi dos meses, a finales del pasado octubre, presentaron una moción de censura contra el presidente de Fepave, Antonio Gil.

Tal como explicó entonces el secretario de la federación, Jaime Collado, el motivo de la moción planteada por las seis agrupaciones es su disconformidad con la forma de actuar de Antonio Gil.

Las agrupaciones citadas consideran, en líneas generales, que el presidente no cumple con los estatutos de Fepave, que no reúne a la directiva en el tiempo y forma que debe y que, además, habla en nombre de la federación sin consensuar la postura con las asociaciones integradas. Señalan que prueba de ello es que aún no ha convocado ninguna asamblea para debatir, precisamente, la moción de censura planteada hace dos meses. El encuentro en el que los directivos de todas las agrupaciones deben votar a favor o no de la moción.

Es el motivo por el que en la tarde del lunes estas seis asociaciones mantuvieron una reunión en la que analizaron ya su posible salida de Fepave y la formación de otra entidad en la que integrarse, porque no se sienten representadas por Gil.

Éste, por su parte, asegura que su idea es convocar la reunión después de Navidad, «porque así lo he acordado con otros directivos vecinales», dice. Desde su punto de vista, tal como explicó tras la presentación de la moción de censura, «su objetivo es echarme, lo que llevan pretendiendo desde mi reelección, porque quieren ocupar mi cargo para utilizar la Fepave como una herramienta política».