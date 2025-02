El segundo plazo para los pabellones militares se agota con la obra todavía sin terminar en Plasencia Joca solicita una prórroga y el Ayuntamiento aún no ha respondido

La obra de los pabellones militares, la reconversión de estos inmuebles sitos frente al parque de la Coronación en una residencia de ancianos, se asemeja cada vez más al cuento de nunca acabar. Porque después de dos plazos consecutivos de 18 meses cada uno continúa sin estar acabada.

Esta obra comenzó su andadura en diciembre de 2018, con un presupuesto de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Dos años después, incluido el parón obligado por la covid, los trabajos no habían avanzado, la ejecución apenas alcanzaba el 18% y el pleno del Ayuntamiento aprobó un modificado para poder continuar con los trabajos que aproximó la inversión a los 3,8 millones de euros. Entonces también se concedió un nuevo plazo, de otros 18 meses, que comenzó a contar el 6 de abril de 2021 y que concluye, por tanto, este octubre.

Sin embargo, a pesar de que desde el equipo de gobierno se ha venido manteniendo que el ritmo de ejecución era el correcto en este segundo plazo, lo cierto es que este octubre la conversión debería estar finalizada y no lo va a estar. De hecho, en previsión de ello, Joca, la empresa adjudicataria de la obra en la ciudad a la que se destina la mayor cuantía de los fondos europeos recibidos hasta la fecha, solicitó el pasado julio una prórroga de cuatro meses.

Joca ha justificado su petición en los retrasos que hay en el suministro de los materiales y que afectan al sector de la construcción en su conjunto y el Ayuntamiento, por su parte, sigue sin responder formalmente a esta solicitud de prórroga, que debe ser aprobada por el pleno. Pero más allá de la tramitación que reste, los trabajos siguen sin estar concluidos y, por tanto, la conversión pretendida sin finalizarse, por lo que la ejecución deberá continuar para terminar una obra consensuada con la ciudadanía e incluida por ello en la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral (Dusi), que el Ayuntamiento presentó a Europa y para la que logró cinco millones de euros en 2017.

Respecto a la solicitud de prórroga, Ciudadanos teme que conlleve un incumplimiento de los plazos establecidos para el gasto de los fondos europeos, y los grupos mayoritarios de la oposición, PSOE y UP, la rechazan. El portavoz socialista Alfredo Moreno declaró, cuando se conoció la petición de cuatro meses más por parte de Joca, que «no hay que conceder más plazo y si la empresa no termina la obra cuando se cumplen los 18 meses, debe ser sancionada por incumplimiento, porque ya no caben más excusas».

Mavi Mata, portavoz municipal de Unidas Podemos, consideró, por su parte, que «no puede ser que ahora la empresa se suba al tren de los problemas que tiene el sector de la construcción para justificar un retraso que, en su caso, ya viene de largo».

