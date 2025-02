«Para el sector turístico la retirada de la bandera azul en Plasencia es una decepción» Altup lamenta que se renuncie al distintivo, la concejala de Turismo asegura que no se podía lograr y el PSOE la acusa de «incompetente»

La retirada del expediente por parte del Ayuntamiento para solicitar la bandera azul para el canal de baño de la Isla, adelantada por este periódico, no ha gustado ni a la oposición ni a la asociación que aglutina a buena parte del sector turístico.

«Para nosotros la retirada de la petición es una decepción; obviamente se entiende que para lograr la bandera azul la calidad del agua es un requisito imprescindible, por lo que no se entiende que a estas alturas no se cumpla con él», ha declarado Teo Magdaleno, presidente de la Asociación de alojamientos turísticos de Plasencia (Altup).

Por eso lamenta que «se haya tenido que retirar el expediente en lugar de haber hecho el trabajo preciso para lograr que este distintivo sea una realidad, porque no podemos seguir perdiendo oportunidades», ha añadido Magdaleno.

La delegada de Turismo garantiza que la solicitud se volverá a presentar en la próxima convocatoria

Precisamente por la falta de oportunidades para la ciudad que esta retirada supone para el PSOE, «en un año en el que tendremos más visitantes por Las Edades del Hombre», el portavoz municipal, Alfredo Moreno, ha criticado con dureza la gestión turística que lleva a cabo el equipo de gobierno. «Lo ocurrido con este expediente se llama incompetencia extrema y dejadez absoluta». Desde su punto de vista, «lo que ha pasado es fruto de la desidia y la dejadez con la que trabaja la Concejalía de Turismo y el Gobierno de Pizarro; si de verdad se quiere la bandera azul hay que trabajar y esto no se está haciendo».

El portavoz socialista considera que una buena muestra de esta dejadez «es el estado en que se encuentran el canal y el parque en su conjunto con papeleras tiradas, farolas caídas o sin iluminación, papeleras y bancos rotos, árboles a medio cortar, suciedad... Si se opta a una bandera azul, hay que preocuparse del estado de las instalaciones de la zona, además lógicamente de garantizar que el agua tiene la calidad que debe tener». Moreno muestra su sorpresa «por que ahora hayan descubierto que las compuertas no están bien» y se pregunta si «el agua tiene calidad para el baño o tampoco».

La concejala de Turismo, Belinda Martín, asegura que «el agua del canal es buena, es óptima y en muchos momentos excelente». Sin embargo, «para lograr la bandera azul, tiene que ser excelente los 365 días del año y, como no lo es y se trata de un requisito imprescindible para conseguir el distintivo, hemos considerado que lo mejor y lo ideal es retirar el expediente, puesto que sin cumplir ese requisito no nos iban a conceder la bandera azul para el canal de la Isla». Pero, ha garantizado, «vamos a subsanar el error y solicitar la bandera azul en la próxima convocatoria, que será a finales de este año». Una subsanación que pasa por la sustitución de las actuales compuertas que, dada su antigüedad, no evitan el paso de materia orgánica del río al canal.