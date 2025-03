El secreto para sumar más de 50 años de matrimonio

«Aguantar, aguantar y aguantar, es el secreto para llevar toda la vida juntos y no hay otro», dice Josefa Izquierdo. «Pero se aguanta porque ... el amor no se acaba nunca», añade su marido Juan Pérez. «O sí, porque sin amor también es posible aguantar; el problema de las parejas de ahora es que aguantan poco», insiste su mujer.

«Sin ninguna duda, confianza y amor, que no enamoramiento, es lo que hace que una pareja pueda estar una vida entera junta y mantenerse unida; y claro que es posible, pero para eso es necesario que ese amor, que esa confianza se cuide cada día», opina Ángel Custodio junto a su mujer, Loli Merino.

Josefa y Juan, Ángel y Loli son solo dos de los 21 matrimonios que este martes, coincidiendo con el día de San Valentín, han sido homenajeados en el centro cultural de Las Claras. El Ayuntamiento ha querido retomar un acto que siempre es emotivo para las parejas que llevan medio siglo de vida o más unidas.

Como es el caso también de Ramona Mandado y Emiliano Iglesias, que están celebrando los 59 años de matrimonio, los que más tiempo llevan juntos de los reunidos en Las Claras. «Pues he tenido ganas muchas veces de largarme, pero no lo he hecho», reconoce Ramona. Pero no con resignación, porque tiene claro que «si volviera para atrás, a pesar de los malos momentos también, volvería a casarme con él».

Confianza, tolerancia, perdón y amor son algunas de las palabras que los protagonistas han pronunciado este martes durante el homenaje que han recibido y que han agradecido mientras recogían el trofeo por 'más de 50 años de amor' de manos del alcalde, Fernando Pizarro, y la concejala de Mayores, Maite Díaz. En un acto amenizado por el trío Dakapo al que ha puesto fin la actuación de la Tuna Universitaria de Plasencia.

Otros 17 matrimonios que suman más de 50 años de amor, pero que están en residencias y no han podido acudir a Las Claras, recibirán igualmente su trofeo.