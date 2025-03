Satisfacción municipal en Plasencia por ejecutar ya el 50% del plan de contratación 2023

A poco más de un mes para que finalice el ejercicio, el Ayuntamiento de Plasencia ha mostrado su satisfacción por cómo se va desarrollando ... el plan de contratación para el año 2023. Había 48 objetivos, más algunas cuestiones heredadas del plan anterior, y se han encarrilado aproximadamente la mitad. Una cifra que está dentro de los márgenes previstos por el Consistorio.

«Entre los contratos formalizados, los que ya se están adjudicando, más los pliegos técnicos que tenemos muy avanzados, estamos hablando de una ejecución del 50% del plan de contratación de 2023, lo cual es verdaderamente un logro importante. Es a lo que aspirábamos, a llegar al 50% a pesar de todas las complicaciones que genera un plan de contratación», decía José Antonio Hernández, portavoz del Ayuntamiento de Plasencia, que matizaba que, aunque había 48 objetivos sobre la mesa, «eso no supone que se puedan ejecutar todos en un año».

El concejal reconocía que ha habido problemas para sacar adelante algunos de los proyectos, sobre todo aquellos que se han judicializado y se han tenido que suspender.

Sin embargo, no eludió mostrar su alegría por ver que «el plan de contratación de 2023, más otras cuestiones de 2022, se va poniendo razonablemente en marcha».

«Nos encontramos muy satisfechos y por eso quiero felicitar a todos los departamentos de contratación, secretaría e intervención, así como a los trabajadores por confeccionar los pliegos técnicos, que junto a los concejales están haciendo posible esto», señalaba Hernández, que anticipó que «el plan de 2024 tendrá unos objetivos menores, porque ya vamos quitando trabajo de en medio, pero no poco importantes».

Proyectos en marcha

José Antonio Hernández, en una comparecencia pública, también tuvo tiempo para dar detalles de algunos proyectos puestos en marcha. Por ejemplo, dijo que la rehabilitación del molino Tajabor podría haber empezado ya gracias a que se ha llevado a cabo la firma contrato de obras. Sin embargo, para no entorpecer, se ha decidido no hacerlo hasta que se terminen los trabajos en el entorno del puente Trujillo . Lo malo es que las obra a pies de la muralla, responsabilidad de la Diputación, va con retraso y podría no acabar hasta diciembre.

Sobre el parking de La Isla, cuya adjudicación se anuló tras la decisión del juez, el informe de la nueva de mesa de valoraciones para poner en marcha una nueva licitación no llegará hasta abril. Pero el reloj corre y los fondos europeos de 800.000 euros corren el peligro de caducar. Si no extienden su vigencia más allá de final de año, el proyecto se complicará seriamente.

Hernández también habló del contrato que va a permitir construir pista de skate y un campo de fútbol-7 en el parque de La Isla. Está previsto que el replanteo se firme esta semana, que dará paso al inicio de unas obras que deben ver la luz con el inicio de la primavera.

Por último, el portavoz del Ayuntamiento de Plasencia reveló que «están pasando cosas» en el inicio de las obras para construir el vial del cementerio judío, que unirá Matías Montero con el ferial del Berrocal. Al parecer, se han encontrado ruedas de molino antiguas y alguna que otra pieza arqueológica: «Los hallazgos se van documentando, pero la obra no se ralentiza ni se paraliza, ya que el radio de acción es muy extenso y los obreros pueden trabajar en una zona o en otra».