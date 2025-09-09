Santi Requejo estrena su película en Italia

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. C. R. Tras su paso por las salas españolas, 'Votemos', tercer largometraje del director placentino Santi Requejo, se ha estrenado con éxito en Prime Video, donde figura entre los títulos más vistos. Además de recibir buenas críticas, la película está logrando un notable éxito de ventas a nivel internacional, no solo para su distribución en plataformas y televisiones, sino también para su exhibición en cines. Así, en Italia se estrenará en salas el próximo jueves con un amplio número de copias. También tiene confirmados estrenos en países como Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Hungría.