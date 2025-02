Santa Bárbara rescata a las ignoradas Trabajo. Estudiantes del Bachillerato de Artes llevan a las estanterías de la biblioteca municipal a las artistas que no aparecen en los libros de texto

Kay Gage, Leonor Fini, Micchaelina Wautier, Elisa Couni, Remedios Varo, Ángeles Agrela, Lorna Simpson, Toshiko Takaezu, Martine Frank, Rene Cox, Elena Asins, Victoria Aberg, Teresa Serrano, Luchita Hurtado, Giovana Fratellini...

Ninguna de estas mujeres ni decenas como ellas aparecen en los libros de texto, porque no forman parte de la Historia del Arte. Pero son pintoras, fotógrafas, cineastas, esculturas, grabadoras... «Hay mujeres en todas las disciplinas artísticas, con obras de la misma calidad que los hombres que, sin embargo, han sido ignoradas», manifiesta María Jesús Manzanares, artista y profesora de Técnicas gráfico-plásticas en el Instituto Sierra de Santa Bárbara de Plasencia.

Ella es una de las docentes del Bachillerato de Artes que se imparte en este centro educativo, el único de zona norte extremeña en el que se puede cursar. Y es la artífice de una iniciativa que busca no solo que sus estudiantes conozcan a las mujeres artistas que han sido ignoradas a lo largo de la historia, sino que también lo pueda hacer la sociedad en su conjunto.

«Hemos colocado los retratos de las artistas entre los libros; deben entrar en ellos aunque sea con calzador»

Desde hace tres cursos, en su clase, sus alumnos llevan a cabo un ejercicio de investigación y arte: «El estudio de una mujer artista, a la que tienen que hacer después un retrato con bolígrafo azul sobre cartulina blanca», explica la docente. Para que así vayan descubriendo a mujeres artistas que no aparecen en los libros y que durante el transcurso de los siglos su obra se ha ido silenciando u ocultando.

«Que la Historia del Arte está incompleta lo sabemos todos y que las carencia siguen en los libros de texto, en el currículum que se estudia también», deja claro María Jesús Manzanares. «Pero algo habrá que hacer para enfrentar estas carencias y, por eso, hay algunos profesores que nos empeñamos en que los estudiantes de arte conozcan a las artistas que han existido aunque se las haya ignorado, porque la calidad de sus trabajos lo merece». Ella es una de esos docentes que lucha por rescatar a las ignoradas y olvidadas, «porque no se entiende que sigan siéndolo, porque son mujeres que deben formar parte de la Historia del Arte, porque espero que en un futuro no tengamos que hablar de género en cuanto al arte, pero mientras tanto hay que trabajar para que estas mujeres no sigan en el olvido».

De ahí el ejercicio que desde hace tres cursos plantea a quienes cursan el Bachillerato de Artes, rescatando a autoras de cuyas ausencias ya dio buena cuenta María Gimeno, «cuando en una perfomance cuchillo en mano fue metiendo a todas las autoras que le faltan al libro de E. H. Gombrich, que es el sanctasanctórum de la Historia del Arte».

A esta mujer y a otras muchas como Diana Larrea, Concha Mayordomo, Concha Romeu o Paula Noya, que trabajan por el rescate de las olvidadas, «que se preocupan por develarnos los misterios escondidos en los almacenes de los museos con nombre de mujer», llevan acudiendo tres cursos los estudiantes del IES Sierra de Santa Bárbara. «A esos blogs, a esos estudios, porque son nuestras fuentes, puesto que nada de estas artistas encontramos en los libros». Y a través de ellos rescatan un nombre, una vida y dibujan con boli azul su rostro, y resaltan aspectos significativos de su biografía y su obra en el reverso.

Son los retratos que después, hasta ahora, se han mostrado en la biblioteca del centro educativo. Los que ahora –más de 90 dibujos elaborados por 60 alumnos del instituto– se exponen en la biblioteca municipal, encajados a lo largo de muchas estanterías entre los libros, «para mostrar que deben forman parte de ellos, que es ahí donde deben estar estas artistas, aunque sea metiendo sus nombres, sus rostros, sus obras con calzador».

La exposición se puede ver hasta el próximo 8 de abril, por primera vez abierta a la sociedad, «para dar a conocer a todos que el trabajo de estas mujeres es igual de importante que el de ellos, para reivindicar que nunca más haya que firmar un cuadro, fotografía o escultura con el nombre de otros para ser expuesto en museos o galerías», concluye María Jesús Manzanares.

Junto a los retratos en boli azul, «algo que usamos todos, una técnica fácil que da un resultado muy vistoso», los nombres también de los estudiantes que los han pintado: Aída Vaquero, Ángel Perianes, Samuel Rojo, Alejandra Rodríguez, Judith Lorenzo, Clara Chico, Dana Asensio, Miguel Díaz, Noelia Esther Paz, Nagore González, Pilar Miguel, Diana Blanco, Javier Manzano.... Los futuros artistas que se forman en el IES Santa Bárbara y que protagonizan la exposición única que el centro educativo estrena en Plasencia, cuyo cartel luce además los colores de la bandera de Ucrania. Para mostrar desde la educación y el arte «nuestra repulsa a esta guerra y dar una llamada de atención: dejen que alguna mujer se siente en esas mesas de negociaciones».

