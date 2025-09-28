Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia La gran atracción del Día de las Lenguas de Extremadura reunió a más de 5.000 personas de toda la región en un recinto que se quedó muy pequeño

El Día de las Lenguas de Extremadura se convirtió anoche en una fiesta de identidad y música en la Torre Lucía de Plasencia. El cartel musical lo abrió Canchalera, que regresaba a casa ya con un buen puñado de conciertos a sus espaldas y con la seguridad de quien sabe que pisa terreno propio. Su casi debut oficial en su tierra natal fue un chute de energía y frescura, recibido con entusiasmo por un público que llenaba el recinto desde primera hora.

Después llegó el turno de Fonal, que con su electrónica divertida y sin complejos convirtió la espera en un baile colectivo. Bases luminosas, ritmos juguetones y un ambiente festivo que prepararon el terreno para lo que todo el mundo había ido a ver: Sanguijuelas del Guadiana.

El cuarteto de la Siberia extremeña venía con un año largo de rodaje, habiendo pasado por citas ya míticas como el Sonorama Ribera de Aranda de Duero o el Womad de Cáceres. Pero lo de este sábado en Plasencia entra ya en la lista de noches legendarias: más de 5.000 personas dentro de la Torre Lucía y cientos más que se quedaron fuera, incapaces de acceder a un recinto que pronto se mostró pequeño para la expectación generada. La organización estaba avisada; el lugar no era el más adecuado para un concierto de estas dimensiones.

Eso no impidió que la velada se convirtiera en una celebración colectiva del extremeñismo hecho bandera. Desde la intro enlazada con 'Yesca', quedó claro que el público estaba entregado. Sonaron después 'Pa que me llamas', 'Intacto' y 'Me da igual', antes de que 'El Estandarte' levantara los primeros bailes de la noche. Con 'Quiere parecer' y 'La Brecha' subió el voltaje, y en 'Siempre más' se consolidó esa comunión entre banda y seguidores que convierte cada concierto suyo en una fiesta compartida.

Hubo momentos para ampliar el abanico cromático de este grupo. Desde la versión de 'Ay, qué dolor' de Los Chunguitos, que la banda hace suya con un aire de funk macarra; hasta la fusión de 'Jaribe' con una jota, que conecta tradición y modernidad.

A esas alturas, la lluvia apareció de forma tímida en un par de ocasiones, pero el despegue era ya imparable, mucho más cuando 'Revolá' abrió la recta final, reservada para los grandes himnos de la banda.

En 'Puñales de plata', Juan se lanzó a la marea de gente para liderar un pogo multitudinario desde dentro, en una de las imágenes más potentes de la noche. Después llegaron, atronadores, '100 amapolas', 'Mirando por los míos' y 'Septiembre', coreados incluso por encima de las voces de la propia banda.

El broche fue de bandera: 'Llevadme a mi Extremadura', versión de Los Cabales que ya es himno oficioso de la banda y que anoche sonó como declaración de amor a la tierra.

En poco más de un año, Sanguijuelas del Guadiana han pasado de ser unos chavales con canciones a convertirse en un fenómeno que rebasa fronteras. Su música bebe del rock transgresivo, de la rumba de extrarradio, de los toques electrónicos y, sobre todo, de la ruralidad sin complejos que les da identidad. Lo de anoche en Plasencia fue más que un concierto: fue un rito colectivo, un paso más en la leyenda corta pero intensa de una banda que todavía no ha tocado techo.

