San Juan, San Miguel y El Pilar podrán gestionar directamente edificios municipales Pizarro defiende el cambio de estatus jurídico para que los vecinos gestionen sus bares y Unidas Podemos lo tacha de «privatización encubierta»

Juan Carlos Ramos Plasencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado la modificación del estatus legal de tres inmuebles municipales que albergan sedes vecinales –los de San Juan, San Miguel y El Pilar– para que pasen de ser bienes de dominio público a patrimonio municipal. Es decir, no se considerarán espacios de servicio público obligatorio, como un parque o una biblioteca. El cambio permitirá que las asociaciones de vecinos puedan gestionar directamente espacios como bares o quioscos, siempre bajo supervisión del Consistorio y destinando los beneficios a sus propias actividades.

El alcalde, Fernando Pizarro, defendió que la medida busca dotar a las asociaciones de «mayor autonomía y estabilidad». Según dijo, «con este cambio, cada asociación podrá decidir si quiere mantener el bar y gestionarlo directamente, o si prefiere no hacerlo. Lo importante es que tengan la capacidad de decidir».

Pizarro subrayó que el Ayuntamiento no se desentiende de los centros ni de su función social. «Nunca van a estar solos. El Ayuntamiento seguirá siendo el propietario y garante del uso vecinal», afirmó. «Lo que queremos es darles independencia, claridad legal y una fuente de ingresos adicional para fortalecer la vida de barrio».

Titularidad de los inmuebles

El alcalde precisó que la modificación no afectará a la titularidad de los inmuebles, pero sí a su régimen de gestión. «No se trata de privatizar nada, sino de aplicar una lógica justa y transparente», insistió. «Si un bar genera beneficios, quien lo explote debe asumir los gastos de luz, agua o mantenimiento. No puede ser que el Ayuntamiento pague facturas cuantiosas de un negocio que obtiene ingresos propios», aclaró.

Pizarro recordó que, hasta ahora, las asociaciones usaban los locales sin un documento formal de cesión y que el cambio permitirá «regularizar esa relación de manera clara». Según dijo, los servicios jurídicos ya trabajan en los nuevos convenios que formalizarán la cesión del uso. «Así garantizamos que los derechos de las asociaciones estén protegidos y que los recursos se gestionen con transparencia», añadió.

El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, respaldó la iniciativa y explicó su base técnica. «Estos edificios ya no prestan un servicio público esencial, por lo que lo adecuado es incorporarlos al patrimonio municipal», señaló. Hernández insistió en que la medida «no supone perder el carácter vecinal» de los espacios. «Seguirán siendo centros cívicos y de participación, pero con un modelo más ágil y adaptado a la realidad actual», dijo.

Críticas de Unidas Podemos

La propuesta fue duramente criticada por Mavi Mata, portavoz de Unidas Podemos, quien alertó de que el cambio «abre la puerta a una privatización encubierta». Según Mata, los centros vecinales «han sido históricamente bienes de uso público, protegidos por ley», y su nueva consideración como patrimonio municipal «debilita esa protección».

«Lo que ustedes quieren hacer es pasar de lo público y comunitario a lo patrimonial y contable, algo muy propio del Partido Popular», acusó durante su intervención. Mata afirmó además que el Ayuntamiento no ha informado con claridad a las asociaciones y que algunas «no quieren asumir responsabilidades ni costes de mantenimiento que no les corresponden».

La portavoz recordó que existen precedentes de gestión regulada sin necesidad de modificar la naturaleza de los edificios, y advirtió que la decisión «podría trasladar a las asociaciones los gastos de inmuebles antiguos y con deficiencias». Remarcó que «la participación ciudadana no se desafecta, se protege, se cuida y se impulsa».

El alcalde replicó que sus palabras «solo buscan infundir miedo en las asociaciones» y defendió que la medida nace del diálogo con las entidades vecinales. «Yo mismo hablé con las cuatro asociaciones que tienen bares y todas coincidieron en la necesidad de regularizar su situación», aseguró.